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प्रतापगढ़ में NH-56 पर मौत का तांडव! ट्रोले-क्रूज़र की भिड़ंत में 2 की मौत, 8 घायल, मची चीख-पुकार

Pratapgarh Accident News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में NH-56 पर ट्रोले और क्रूज़र की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हुए हैं. हादसा धार्मिक यात्रा से लौट रहे बोहरा परिवार के साथ हुआ. घटना के बाद हाईवे पर जाम लगा और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 11, 2026, 08:46 AM|Updated: Jun 11, 2026, 08:46 AM
प्रतापगढ़ में NH-56 पर मौत का तांडव! ट्रोले-क्रूज़र की भिड़ंत में 2 की मौत, 8 घायल, मची चीख-पुकार
Image Credit: Pratapgarh Accident News

Pratapgarh Accident News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नेशनल हाईवे-56 पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सेमलिया के निकट पीपलखूंट थाना क्षेत्र के लांबा डाबरा स्थित कटारो का खेड़ा के पास ट्रोले और क्रूज़र गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई. हादसा रात करीब 11 बजे हुआ.

10 यात्रियों में से 2 की मौके पर मौत
हादसे के समय क्रूज़र गाड़ी में 10 लोग सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ पहुंचाया गया. इनमें से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगे रेफर किया गया है.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही पीपलखूंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए धीरे-धीरे सुचारु कराया. मृतकों के शव जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

धार्मिक यात्रा से लौट रहा था परिवार
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, क्रूज़र में सवार बोहरा परिवार धार्मिक यात्रा से लौटकर प्रतापगढ़ आ रहा था. हादसे की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में बोहरा समाज के लोगों की भीड़ जुट गई.

सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल
नेशनल हाईवे-56 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है. क्षेत्र में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के बावजूद सुरक्षा उपायों को लेकर प्रशासन की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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