काले सोने पर आस्था का पहरा, प्रतापगढ़ में मां काली की पूजा के साथ अफीम की चिराई शुरू

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में 9,641 किसानों ने मां काली की पूजा के साथ अफीम डोडों की चिराई (नाणा) शुरू कर दी है. खेतों में झोपड़ियां बनाकर दिन-रात पहरा दिया जा रहा है. इस बार लाइसेंस की संख्या में बढ़ोत्तरी से किसानों में खासा उत्साह है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Feb 18, 2026, 04:32 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 04:32 PM IST

Pratapgarh Opium Chirai: प्रतापगढ़ जिले में काले सोने कही जाने वाली अफीम की फसल इन दिनों यौवन पर है. डोडों के पकते ही किसानों ने शुभ मुहूर्त में मां काली की पूजा-अर्चना कर चिराई और दूध संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया है. खेतों में झोपड़ियां बन चुकी हैं, रात-दिन रखवाली हो रही है और हर सुबह डोडों से टपकता दूध किसानों की उम्मीदों को नया आकार दे रहा है.

जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है. अफीम की फसल पर डोडे आते ही किसानों ने परंपरा अनुसार शुभ मुहूर्त में चीरा लगाने) और दूध संग्रहण का कार्य आरंभ कर दिया है. आम बोलचाल में इस प्रक्रिया को नाणा कहा जाता है.

किसानों ने बताया कि चिराई से पहले खेत में नवदुर्गा की स्थापना की जाती है. शुभ दिशा में माता को रोली बांधी जाती है, घी-तेल के दीपक जलाए जाते हैं, अगरबत्ती लगाकर नारियल चढ़ाया जाता है. इसके बाद पांच पौधों पर रोली बांधकर डोडों पर पहला चीरा लगाया जाता है. अंत में गुड़, धनिया और नारियल का प्रसाद बांटकर कार्य की विधिवत शुरुआत होती है.

काले सोने की इस फसल की सुरक्षा के लिए किसानों ने खेतों पर ही अस्थायी झोपड़ियां बना ली हैं. दिन में चिराई और सुबह दूध संग्रहण, वहीं रात में चौकसी-यह दिनचर्या अब सामान्य हो चुकी है. डोडों से निकलने वाले दूध को रोज एकत्र कर बाद में सरकार को जमा कराया जाएगा. किसानों का मानना है कि फसल पर बुरी नजर न लगे, इसलिए पूजा-पाठ के साथ पारंपरिक टोटके भी किए जा रहे हैं. बच्चे भी खेल-कूद छोड़कर इन दिनों परिवार के साथ खेतों में हाथ बंटा रहे हैं. क्षेत्रों में अधिकांश किसानों ने चिराई का काम शुरू कर दिया है, जबकि कुछ स्थानों पर देर से बुवाई होने के कारण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

नारकोटिक्स विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए जिले में कुल 9,641 किसानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं. इनमें 7,351 किसान चीरा पद्धति और 2,390 किसान सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन कर रहे हैं. प्रतापगढ़ खंड में 3,827 चीरा पद्धति, व 1,664 सीपीएस ओर कुल 5,491 लाइसेंस हैं छोटीसादड़ी खंड की बात करें तो 3,524 चीरा पद्धति, 626 सीपीएस व कुल 4,150 लाइसेंस हैं. गत वर्ष जिले में 8,038 किसानों को लाइसेंस मिले थे, जिनमें 1,914 सीपीएस पद्धति के थे. इस वर्ष लाइसेंस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. जिले के 273 गांवों में अफीम की बुवाई की गई है. अफीम की यह फसल किसानों के लिए केवल आर्थिक संबल ही नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और अनुशासन का प्रतीक भी है. डोडों पर पड़ने वाला हर चीरा केवल दूध नहीं, बल्कि उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक बनकर खेतों से निकल रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

