Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली अफीम की फसल, जिसे स्थानीय भाषा में 'काला सोना' कहा जाता है, इन दिनों खेतों में पूरी तरह लहलहा रही है. जिले के 273 गांवों में चारों तरफ अफीम की हरियाली नजर आ रही है, लेकिन इस चमक के पीछे किसानों के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं. बढ़ती लागत, अनिश्चित मौसम और सुरक्षा के खतरों ने अफीम उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

अफीम खेती का बढ़ता दायरा

जिला अफीम अधिकारी एच.एल. वर्मा के अनुसार, इस वर्ष प्रतापगढ़ में अफीम की खेती का रकबा बढ़ा है. वर्ष 2025-26 के लिए कुल 9,641 किसानों को लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 8,038 थी. जिले के प्रतापगढ़ और छोटीसादड़ी खंड में कुल 851.600 हैक्टेयर में बुवाई की गई है. इस बार 2,390 किसान सीपीएस (Opium Poppy Straw) पद्धति के तहत खेती कर रहे हैं. वर्तमान में विभाग की 18 टीमें खेतों में जाकर पैमाइश (नाप-जोख) का कार्य कर रही हैं.

मौसम की मार

फसल भले ही हरी-भरी दिख रही हो, लेकिन किसान विष्णुलाल और पन्नालाल लबाना का कहना है कि इस बार मौसम ने पसीने छुड़ा दिए हैं. सुबह के समय घनी धुंध और अत्यधिक ओस के कारण अफीम के नाजुक पौधों में पीलापन आ रहा है. नमी बढ़ने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.फसल को बचाने के लिए किसानों को हर 8 से 10 दिन में कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ रहा है. एक बार के स्प्रे का खर्च 4 से 5 हजार रुपये तक आ रहा है, जिससे खेती की लागत उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

चोरी का खतरा

अफीम की सुरक्षा किसी सीमा की रखवाली से कम नहीं है. किसानों के सामने इस समय तीन बड़ी चुनौतियां हैं.नीलगायों का आतंक, जाली लगाने के बाद भी नीलगाय खेतों में घुसकर फसल को बर्बाद कर रही हैं. तोतों का पहरा, जैसे-जैसे पौधों पर डोडे (Capsules) बनने शुरू होंगे, तोतों का हमला बढ़ जाएगा. तोते डोडे को कुतरकर अफीम चट कर जाते हैं, जिससे बचाव के लिए पूरे खेत को नेट (जाली) से ढकना पड़ता है. तो वहीं डोडे से अफीम निकालने के समय चोरों का आतंक बढ़ जाता है, जिसके कारण किसानों को कड़ाके की ठंड में रात भर खेतों में जागकर पहरेदारी करनी पड़ रही है.

अफीम की खेती जितनी लाभदायक है, उतनी ही जोखिम भरी भी. प्रतापगढ़ के किसान इस 'काले सोने' को सहेजने के लिए अपनी जमा-पूंजी और रातों की नींद दोनों दांव पर लगा रहे हैं.

