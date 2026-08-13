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प्रतापगढ़ में पंचायतीराज और निकाय चुनाव, नगर परिषद-पालिकाओं के अध्यक्ष और जिला प्रमुख पद के आरक्षण की लॉटरी जारी

प्रतापगढ़ में नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जिले में एक नगर परिषद, तीन नगर पालिकाएं, 8 पंचायत समितियां और 277 ग्राम पंचायतें हैं. नगरीय निकायों में कुल 105 वार्ड और 63,760 मतदाता हैं, जबकि पंचायत चुनावों में 6.17 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 13, 2026, 03:32 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 03:32 PM IST
प्रतापगढ़ में पंचायतीराज और निकाय चुनाव, नगर परिषद-पालिकाओं के अध्यक्ष और जिला प्रमुख पद के आरक्षण की लॉटरी जारी
Image Credit: Pratapgarh Panchayat Raj and nikay chunav

Pratapgarh News: देश में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनावी तैयारियों के बीच अब सभी की नजरें अध्यक्ष, जिला प्रमुख और प्रधान पदों के आरक्षण पर टिकी हैं. प्रतापगढ़ जिले में एक नगर परिषद और तीन नगर पालिकाओं सहित ग्रामीण क्षेत्र में 8 पंचायत समितियां और 277 ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में आने वाले चुनाव जिले की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं.

इधर आज प्रतापगढ़ नगर परिषद, अरनोद, छोटी सादड़ी और धरियावद नगर पालिका के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकल गई है. प्रतापगढ़ जिले में नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. जिले में एक नगर परिषद और तीन नगर पालिकाएं हैं. इनमें प्रतापगढ़ नगर परिषद, अरनोद नगरपालिका, छोटी सादड़ी नगरपालिका और धरियावद नगरपालिका शामिल हैं. इन चारों निकायों में कुल 105 वार्ड हैं और कुल 63760 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 31510, महिला मतदाताओं की संख्या 32248 हैं.

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प्रतापगढ़ जिले के नगरीय निकायों की स्थिति
प्रतापगढ़ नगर परिषद में परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 40 हो गई है. नगर परिषद क्षेत्र में कुल 34997 मतदाता हैं. इनमें 17264 पुरुष और 17732 महिला मतदाता शामिल हैं. वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1 है.

अरनोद नगरपालिका जिले की अरनोद नगरपालिका में कुल 20 वार्ड हैं. नगरपालिका क्षेत्र में कुल 4784 मतदाता हैं. इनमें 2405 पुरुष, 2379 महिला और 0 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. छोटीसादड़ी नगरपालिका छोटीसादड़ी नगरपालिका में कुल 25 वार्ड हैं. यहां कुल 14680 मतदाता हैं. इनमें 7184 पुरुष, 7495 महिला और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. धरियावद नगरपालिका धरियावद नगरपालिका में कुल 20 वार्ड हैं. यहां कुल 9299 मतदाता हैं. इनमें 4657 पुरुष, 4642 महिला और 0 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

पंचायतीराज चुनाव
2026 के पंचायत पुनर्गठन के बाद प्रतापगढ़ जिले में 8 पंचायत समितियां और 277 ग्राम पंचायतें हैं. जिले में पंचायत समिति वार्डों की कुल संख्या 2,203 है, जबकि जिला परिषद के कुल 6,17,708 मतदाता हैं. इनमें 3,08,689 पुरुष, 3,09,013 महिला और 3 ट्रांसजेंडर/अन्य मतदाता शामिल हैं.

अरनोद पंचायत समिति अनुसार 170 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 46,315, पुरुष 23,137, महिला 23,178, कुल मतदान केंद्र 58. छोटीसादड़ी ग्राम पंचायतें, 334 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 92,234, पुरुष 46,019, महिला 46,215, कुल मतदान केंद्र 123 धमोतर ग्राम पंचायतें, 276 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 75,783, पुरुष 37,811, महिला 37,972, कुल मतदान केंद्र 79 धरियावद ग्राम पंचायतें, 465 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 1,32,954, पुरुष 66,971, महिला 65,982, कुल मतदान केंद्र 139 पीपलखूंट ग्राम पंचायतें, 294 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 85,083, पुरुष 42,447, महिला 42,634, कुल मतदान केंद्र 95 प्रतापगढ़ ग्राम पंचायतें, 301 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 87,865, पुरुष 43,613, महिला 44,250, कुल मतदान केंद्र 89. दलोट ग्राम पंचायतें, 222 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 58,751, पुरुष 29,369, महिला 29,381, कुल मतदान केंद्र 68 सुहागपुराग्राम पंचायतें, 141 पंचायत समिति वार्ड, कुल मतदाता 38,723, पुरुष 19,322, महिला 19,401, कुल मतदान केंद्र 42. कुल 8 पंचायत समितियां, 277 ग्राम पंचायतें, 2,203 पंचायत समिति वार्ड, 6,17,708 कुल मतदाता. कुल मतदान केंद्र 693 पुरुष मतदाता- 3,08,689 महिला मतदाता- 3,09,013, अन्य मतदाता- 3.

नगर निकायों के सभापति पदों की आरक्षण लॉटरी जारी
प्रतापगढ़ स्वायत्त शासन विभाग ने आज स्थानीय निकायों के सभापति पदों की आरक्षण लॉटरी जारी कर दी. लॉटरी में प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है. वहीं, छोटीसादड़ी नगर पालिका की सभापति सीट भी सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है. धरियावद नगर पालिका की सभापति सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जबकि अरनोद नगर पालिका की सभापति सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है. लॉटरी जारी होने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

चुनावी आरक्षण पर टिकी नजर पंचायतीराज और नगर निकाय चुनाव से पहले होने वाली आरक्षण लॉटरी के बाद जिले का राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है. अध्यक्ष पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होता है, इस पर कई संभावित दावेदारों की नजर है. खासकर प्रतापगढ़ नगर परिषद के साथ अरनोद, छोटीसादड़ी और धरियावद नगरपालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं. इसी तरह जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण से ग्रामीण क्षेत्र की सियासत में भी नई तस्वीर सामने आएगी. आरक्षण की लॉटरी के बाद संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता और बढ़ने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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