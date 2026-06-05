/आखिर क्यों भड़के प्रतापगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी? दी चेतावनी

Pratapgarh News: जिले में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों, पटवारियों और ग्राम विकास अधिकारियों ने लगातार बढ़ते कार्यभार, मानसिक तनाव तथा राजकीय अवकाश के दिनों में कराई जा रही ड्यूटी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर मुख्य सचिव के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा.

कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से शनिवार, रविवार और अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में भी विभिन्न सरकारी गतिविधियों में उनकी अनिवार्य ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

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बैठकों, शिविरों और ग्राम सभाओं में अवकाश के दिन भी लग रही ड्यूटी

ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अवकाश के दिनों में भी उन्हें बैठकों, शिविरों, ग्राम सभाओं, चौपालों, निरीक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य सरकारी आयोजनों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाते हैं. समिति के अनुसार लगातार सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है. इससे मानसिक दबाव बढ़ रहा है और कार्य-जीवन संतुलन प्रभावित हो रहा है.

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह का लाभ नहीं मिलने का आरोप

कर्मचारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वर्ष 2008 में लागू किए गए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देना था. हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें इस व्यवस्था का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि नियमित अवकाश के दिनों में भी सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी के कारण पांच दिवसीय कार्य प्रणाली का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है.

बाहरी जिलों से आने वाले कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी

संयुक्त समन्वय समिति ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में कार्यरत कई कर्मचारी अन्य जिलों से आकर सेवाएं दे रहे हैं. लगातार बैठकों, निरीक्षणों और सरकारी आयोजनों के कारण उन्हें अपने परिवारों से मिलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. कर्मचारियों के अनुसार कई बार महीनों तक पारिवारिक मुलाकात नहीं हो पाती, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

अवकाश के दिनों में कार्यक्रम बंद करने की मांग

कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि शनिवार, रविवार तथा अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में बैठक, ग्राम सभा, चौपाल, शिविर और निरीक्षण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. समिति ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को उनके निर्धारित अवकाश का अधिकार मिलना चाहिए और गैर-आपातकालीन गतिविधियों के लिए छुट्टियों में ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए.

भविष्य के लिए दी चेतावनी

ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त समन्वय समिति ने कहा कि भविष्य में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी कर्मचारी द्वारा अवकाश के दिनों में ड्यूटी नहीं की जाएगी. साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में अवकाश के दिनों में कार्य करने संबंधी कोई आदेश जारी किया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कर्मचारियों ने मांगा अवकाश का अधिकार

कर्मचारियों ने राज्य सरकार से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और अवकाश के अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग की है. उनका कहना है कि कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम और पारिवारिक समय मिलना आवश्यक है.

प्रशासनिक और कार्य-जीवन संतुलन से जुड़ा मुद्दा

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य-जीवन संतुलन महत्वपूर्ण होता है. कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगें इसी संतुलन और अवकाश अधिकार से जुड़ी हुई हैं. अब इस मामले में राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर कर्मचारियों की नजर बनी हुई है.