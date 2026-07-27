/प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भारी बारिश से गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क, हमेशा हादसे का खतरा

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के पीपलखूंट क्षेत्र में बोरी पी ग्राम पंचायत से दांता आरडीएसए माइनिंग रोड की हालत लगातार बदतर होती जा रही है. नलापाड़ा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है. सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मार्ग पर 24 घंटे माइनिंग ट्रोलों की लगातार आवाजाही बनी रहती है, जिससे सड़क पर फैला कीचड़ और गड्ढे आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं. अधूरी सड़क और ठेकेदार की कथित लापरवाही के चलते अब ये मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है.

ठेकेदार ने बन रही रोड का काम बंद कराया, बारिश में उखड़ गयी थोड़ी बनी रोड

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ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के डामरीकरण का कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन ठेकेदार ने बीच में ही काम रोक दिया. इसके बाद लगातार हो रही बारिश और भारी माइनिंग वाहनों के आवागमन से सड़क पूरी तरह उखड़ गई. नलापाड़ा घाटी क्षेत्र में जगह-जगह कीचड़, दलदल और फिसलन होने से दोपहिया वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो गया है. कई लोग फिसलकर चोटिल हो चुके हैं, जबकि हर दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है. इस सड़क से प्रतिदिन स्कूली छात्र-छात्राएं, किसान, मजदूर, महिलाएं और आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण आवागमन करते हैं. बच्चों को स्कूल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसान अपनी कृषि उपज और मजदूर अपने कार्यस्थल तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. बारिश के दौरान हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है.

ग्रामीण कर रहे डामरीकरण को पूरा करने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग ट्रोलों के भारी दबाव के कारण सड़क की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है. अगर समय रहते डामरीकरण कार्य पूरा नहीं कराया गया तो आगामी दिनों में ये मार्ग पूरी तरह आवागमन के लायक नहीं बचेगा. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधूरे निर्माण कार्य और निगरानी के अभाव का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं.

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क का डामरीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा कराया जाए. साथ ही निर्माण कार्य पूर्ण होने तक इस मार्ग पर माइनिंग ट्रोलों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए, ताकि सड़क को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके और आमजन सुरक्षित आवागमन कर सकें. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे.