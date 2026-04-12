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Pratapgarh News: पीपलखूंट में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, 33 सिलेंडर जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिससे हड़कंप मच गया. पुलिस ने 33 गैस सिलेंडर जब्त किए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 12, 2026, 03:09 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 03:09 PM IST

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Pratapgarh News: पीपलखूंट में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, 33 सिलेंडर जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अनियमितताओं का खुलासा करते हुए 33 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और गैस वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में एसडीएम निलेश कलाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक कालूराम ताबियार ने 11 अप्रैल को पीपलखूंट स्थित मां आशापुरा गैस एजेंसी पर कार्रवाई की. इस दौरान एजेंसी से जुड़े एक लोडिंग टेम्पोको डिलीवरी पॉइंट पर रोका गया. वाहन चालक बालेश्वर से पूछताछ की गई लेकिन उसके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, जिसके बाद वाहन की तलाशी ली गई.

28 खाली और 5 भरे हुए सिलेंडर

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जांच के दौरान गेट पास में केवल 25 सिलेंडर दर्ज थे, जबकि वाहन में कुल 33 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए. इनमें 28 खाली और 5 भरे हुए सिलेंडर शामिल थे. इस स्पष्ट अंतर ने कालाबाजारी की आशंका को पुख्ता कर दिया.

एसडीएम निलेश कलाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडरों को जब्त कर वाहन सहित पीपलखूंट थाने में पुलिस सुरक्षा में रखवाया. आगे की जांच में सामने आया कि वाहन मालिक एवं गैस एजेंसी के पार्टनर गिरीश कुमार जैन द्वारा निर्धारित संख्या से 8 अतिरिक्त सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए थे.

यह मामला अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी की श्रेणी में पाया गया, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का सीधा उल्लंघन है. जब्त किए गए सभी 33 सिलेंडरों को प्रतापगढ़ गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया, जबकि वाहन को थानाधिकारी छबीलाल मीणा के सुपुर्द किया गया.

पूरे मामले की रिपोर्ट डीएसओ रामचंद्र शेरावत और एसडीएम को भेजी गई, जिसके बाद डीएसओ ने एजेंसी पार्टनर गिरीश कुमार जैन और चालक बालेश्वर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और गैस विनियमन आदेश 2000 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.

देर शाम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा.
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