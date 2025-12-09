Zee Rajasthan
Pratapgarh: नाबालिग से गैंगरेप और वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 4 आरोपियों को मिली सजा

Pratapgarh News: पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 09, 2025, 06:09 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 06:09 PM IST

Pratapgarh: नाबालिग से गैंगरेप और वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 4 आरोपियों को मिली सजा

Pratapgarh News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के घिनौने अपराध में पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ ने सख्त रुख अपनाते हुए चार दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 76-76 हजार रुपये अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई. विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी दलीलों के आधार पर यह निर्णय सुनाया.

दोषी ठहराए गए आरोपियों में दीपक पुत्र मोहनलाल कीर निवासी रेणियामंगरी धरियावद, दीपक पुत्र हीरालाल कीर निवासी ब्रह्मपुरी धरियावद, जमनाशंकर पुत्र रामलाल मीणा निवासी चितोड़िया भैरूफला धरियावद तथा उमेश पुत्र राजू कीर निवासी ब्रह्मपुरी धरियावद शामिल हैं.

पीड़िता ने 17 जनवरी 2022 को थाना धरियावद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर 2021 की रात वह अपने परिचितों के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी. इसी दौरान एसआर पेट्रोल पंप से चार नकाबपोश युवक उनके पीछे लग गए. जाखम पुल से आगे वजपुरा रोड पर आरोपियों ने लाठी से हमला कर मोटरसाइकिल गिरा दी, मारपीट कर मोबाइल व नगदी छीन ली.

तीन परिचित युवक मौके से भाग निकले, जबकि पीड़िता को पकड़कर आरोपी उसे सुखली नदी किनारे ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया. आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी. मामले की जांच वृताधिकारी धरियावद संदीप सिंह ने पूरी की और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की.

प्रकरण को स्टेट केस ऑफिसर स्कीम में शामिल करते हुए एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में अभियोजन को विशेष रूप से मजबूत किया गया. अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 22 गवाह, 135 दस्तावेज तथा 10 आर्टिकल प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को अपराध का दोषी मानते हुए कठोर दंड दिया.

चारों आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 76-76 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक तरुणदास बैरागी ने प्रभावी पैरवी की. यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है और समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश भी देता है.

