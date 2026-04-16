/नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म पर आरोपी को 20 वर्ष कारावास, पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी राहुल पिता हरिलाल मीणा निवासी काबरा मांगरा, थाना धरियावद, जिला प्रतापगढ़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ कुल 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.



प्रकरण के अनुसार, पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी और शौच के लिए बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मामला दर्ज कराया गया. पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया.



सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को मजबूत करते हुए 12 गवाहों के बयान एवं 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को अलग-अलग सजाएं सुनाईं. इसमें धारा 137(2) बीएनएस के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 87 बीएनएस के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 65(1) सहपठित धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड शामिल है.

मामले में राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए यह संदेश दिया कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के प्रति कानून किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा.

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