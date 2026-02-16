Pratapgarh: DST व थाना कोटड़ी की बड़ी कार्रवाई, 58 लाख की ब्राउनशुगर-MD के साथ 6 गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डीएसटी एवं पुलिस थाना कोटड़ी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 288 ग्राम अवैध ब्राउनशुगर और 12 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 58 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल और 49,500 रुपये नकद भी बरामद किए हैं.

घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी. आदित्य के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. थाना कोटड़ी प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि 15 फरवरी को थानाधिकारी रोहित कुमार मय जाप्ता गश्त के दौरान मगराबावजी जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे. वहां दो मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दीं. पास में मोबाइल फोन की रोशनी नजर आने पर पुलिस टीम सतर्क हुई. मौके पर छह युवक बैठे मिले, जो पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया.

अवैध ब्राउनशुगर और एमडी जब्त

पूछताछ व तलाशी के दौरान शाहिद उर्फ साया खान पठान निवासी वनपुरा कोटड़ी के कब्जे से 12 ग्राम अवैध एमडी और 288 ग्राम अवैध ब्राउनशुगर बरामद हुई. अन्य पांच आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वे शाहिद से मादक पदार्थ खरीदने आए थे. पुलिस ने सूरज कीर, दिलीप कीर, रवि, राजहंस उर्फ कालु उर्फ नोनी वसुनिया और उज्जवल परमार के पास से कुल 49,500 रुपये नकद बरामद किए.

कारोबार पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ, नकदी एवं दो मोटरसाइकिल जब्त कर थाना कोटड़ी में प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

