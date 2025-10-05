Zee Rajasthan
Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 05, 2025, 01:08 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 01:08 PM IST

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम और डोडा चूरा सप्लायर को किया गिरफ्तार

Pratapgarh News: जिले में अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस अवैध कारोबार के पीछे मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि यह वही व्यक्ति है, जिसने दो दिन पहले पकड़े गए तस्करों को अफीम डोडा चूरा उपलब्ध करवाया था.

घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि यह कार्रवाई हाल ही में सामने आए एक बड़े नशा तस्करी मामले से जुड़ी है. बीते 2 अक्टूबर को सुहागपुरा थाना अधिकारी छबिलाल की अगुवाई में नाकाबंदी के दौरान बडायला तिराहा पर पुलिस टीम ने दो बाइक सवार तस्करों श्यामलाल मीणा (निवासी कोटड़ी) और अविनाश मीणा (निवासी वीरावली) को पकड़ा था.

पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो 27 किलो 800 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ. पूछताछ में यह भी सामने आया कि यह मादक पदार्थ वे बेचने के इरादे से ले जा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया.

जसपाल आंजना की तलाश
घंटाली थाना पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान तस्करों ने खुलासा किया कि उन्हें यह अफीम डोडा चूरा वीरावली निवासी जसपाल आंजना ने बेचा था. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जसपाल आंजना की तलाश शुरू की.

नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल
कड़ी निगरानी और तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आखिरकार जसपाल आंजना को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में जसपाल ने अफीम डोडा चूरा बेचने की बात कबूल कर ली है. पुलिस अब उससे यह पता लगाने में जुटी है कि उसके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है और यह अवैध मादक पदार्थ कहां से लाया जा रहा था.

क्या कहना है पुलिस का
थाना अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है और पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के तार किन अन्य जिलों से जुड़े हैं.

प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में अफीम डोडा चूरा तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इस ताजा कार्रवाई से पुलिस को नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

