Pratapgarh: कुख्यात तस्कर को किया गया गिरफ्तार, 6 महीने से चल रहा था फरार

Pratapgarh News: राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया, जो 6 माह से फरार चल रहा था. पुलिस ने इसके पोल्ट्री फार्म से बड़ी मात्रा में हथियार और एमडी बरामद की थी. 
 

Hitesh upadhyay
Published: Oct 13, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 05:35 PM IST

Pratapgarh: कुख्यात तस्कर को किया गया गिरफ्तार, 6 महीने से चल रहा था फरार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य के निर्देशन में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. पुलिस ने 25 हजार रुपये के एक इनाम इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. नौगांवा निवासी यह कुख्यात तस्कर बीते 6 माह से फरार चल रहा था. पुलिस ने इसके पोल्ट्री फार्म से बड़ी मात्रा में हथियार और एमडी बरामद की थी तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी.

अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल ने बताया कि 6 महीने पहले 6 अप्रैल को मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि नौगांवा में एक पोल्ट्री फार्म पर बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रग्स छिपा कर रखी गई है.
इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो यहां पोल्ट्री फार्म पर एक व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि उसका नाम फरदीन खान पठान है और यह पोल्ट्री फार्म उसके भाई नदीम खान, शेर दिल खान और उसका सामलाती है.

इस पर पुलिस ने पोल्ट्री फार्म की तलाशी ली तो वहां छुपा कर रखे गए 161 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, एक 12 बोर की बंदूक, एक बिना नंबर की बाइक, चार इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 1 किलो 650 ग्राम एमडी और बड़ी मात्रा में एमडी बनाने का पाउडर बरामद किया गया. पुलिस ने आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरदीन खान पठान को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन नदीम और शेरदिल फरार चल रहे थे.

पुलिस ने नदीम खान पठान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर नदीम खान पठान को गिरफ्तार कर लिया. नदीम खान पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के दो प्रकरण पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी है.

