/Pratapgarh: पुलिस पर पत्थर फेंक 15 फीट खाई में कूदा बदमाश, कई जिलों में फैला था आतंक

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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में लंबे समय से फरार चल रहा 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश लक्ष्मण मोग्या आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी लूट, मारपीट, वाहन छीनने और आगजनी जैसी कई वारदातों में शामिल था, जिसके खिलाफ 14 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं.
Rajasthan Crime: दिन में जंगल, रात में पहाड़… पुलिस की नजर से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा 25 हजार का इनामी बदमाश लक्ष्मण मोग्या आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया. सोशल मीडिया पर वारदातों के वीडियो वायरल कर इलाके में खौफ फैलाने वाला यह कुख्यात आरोपी देवाक माता के जंगलों में छुपा बैठा था.
पुलिस ने घेराबंदी की तो वह पहाड़ी पर चढ़ गया, पुलिस पर पत्थर फेंके और जान बचाने के लिए 15 फीट गहरी खाई में कूद गया लेकिन इस बार उसका बच निकलना संभव नहीं हो पाया.
टॉप-10 वांछित अपराधियों में था शामिल
प्रतापगढ़ जिले में लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश लक्ष्मण मोग्या आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि लक्ष्मण मोग्या सिर्फ छोटीसादड़ी ही नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़, नीमच और जोधपुर तक अपराध की दुनिया में सक्रिय था. उसके खिलाफ 14 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वह जिला स्तर के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल था.
पुलिस के अनुसार, लक्ष्मण मोग्या और उसकी गैंग लूटपाट, वाहन छीनने, मारपीट और आतंक फैलाने जैसी वारदातों को अंजाम देती थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात करने के बाद आरोपी खुद ही उनके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था ताकि इलाके में डर और खौफ का माहौल बना रहे.
वीडियो डालकर गैंग दहशत का प्रदर्शन
इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर गैंग अपनी दहशत का प्रदर्शन करती थी और युवाओं में दबदबा बनाने की कोशिश करती थी. एसपी बी. आदित्य ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस, सर्किल स्पेशल टीम, डीएसटी और साइबर सेल लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी.
इसी दौरान सूचना मिली कि लक्ष्मण मोग्या धोलापानी थाना क्षेत्र के देवाक माता के घने जंगलों में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही रविन्द्र पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम जंगलों में पहुंची. पुलिस को देखते ही आरोपी लगातार पहाड़ियों और जंगलों के रास्ते भागता रहा. घेराबंदी के दौरान वह पहाड़ी पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर बड़ा पत्थर फेंकने की कोशिश की.
पंप एक्शन गन से दो फायर
पत्थर सीधे पुलिस अधिकारी रविन्द्र पाटीदार की ओर फेंका गया लेकिन वे बाल-बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने पंप एक्शन गन से दो फायर कर आरोपी को रुकने की चेतावनी दी. खुद को घिरता देख लक्ष्मण मोग्या करीब 15 फीट गहरी खाई में कूद गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई. पुलिस जवान खाई में उतरे और घायल हालत में उसे बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचाया. उपचार के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
लोगों के बीच भय का माहौल
पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग वारदात के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करती थी ताकि आम लोगों में भय बना रहे और इलाके में अपना आतंक कायम रखा जा सकें. एसपी ने बताया कि 9 मई को बरवाड़ा नाका निवासी राधेश्याम रेगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी किराणा, टायर पंचर और वेल्डिंग की दुकान पर लक्ष्मण मोग्या अपने साथियों कन्हैयालाल, कवरलाल, धनराज और ताराचंद के साथ पहुंचा था.
आरोपियों ने उधार सामान मांगा और मना करने पर दुकान के बाहर खड़ी ओमनी कार में जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे इलाके में लोगों के बीच भय का माहौल बन गया.
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