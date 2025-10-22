Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ पुलिस ने पकड़ा ठगी करने वाली मुख्य आरोपी, 2 साल पहले ठगे थे 3.5 लाख रुपये

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में लॉटरी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी के एक मामले में पुलिस ने एक और मुख्य आरोपी संजय कुमार पटेल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 22, 2025, 06:53 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 06:53 PM IST

प्रतापगढ़ पुलिस ने पकड़ा ठगी करने वाली मुख्य आरोपी, 2 साल पहले ठगे थे 3.5 लाख रुपये

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 साल पहले लॉटरी खुलने का झांसा देकर साढे 3 लाख रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसके पहले पुलिस वारदात में शामिल इसके चार साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

साइबर थाना अधिकारी हरि सिंह ने बताया कि 2 साल पहले 8 दिसंबर 2023 को खुंता निवासी कलावती पांचाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके मोबाइल पर 3 महीने पहले एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें उसे बताया गया कि उसके लॉटरी लगी है और उसके रुपये भेजने के लिए आधार कार्ड और फोटो मंगवाए. साथ में किसी भी राशि की मांग नहीं की गई, जिससे वह उनके झांसे में आ गई और आधार कार्ड व फोटो भेज दिए.

कुछ दिनों बाद वापस दूसरे नंबर से कॉल आया कि उसकी लॉटरी के रुपए भिजवाने हैं. इसके लिए प्रोसेसिंग फीस लगेगी. उसने बहकावे में आकर अलग-अलग खातों में 3 लाख 53 हजार 999 रुपये डाल दिए, जब लॉटरी के रुपये नहीं आए तो उसे ठगी का एहसास हुआ.

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवाए और वारदात में प्रयुक्त मोबाइल नंबरों और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर मध्य प्रदेश के मेहर निवासी अजय पटेल और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया था.

पूछताछ में इन्होंने बताया कि मैहर निवासी संजय पटेल के साथ मिलकर वह स्वयं के और अन्य लोगों के बैंक खातों के माध्यम से ठगी की वारदात करते थे. इस पर पुलिस ने अहमदाबाद से संजय कुमार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया. पटेल पर मध्य प्रदेश के मैहर में पहले से ही दो अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस इससे पूछताछ में जुटी है.

