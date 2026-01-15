लापता बालिका को 4 घंटे में ढूंढ लाई प्रतापगढ़ पुलिस, 150 CCTV और साइबर टीम ने...

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ शहर में किला परिसर क्षेत्र से बुधवार शाम लापता हुई बालिका यशस्वी को प्रतापगढ़ पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर सकुशल ढूंढ निकालकर एक सराहनीय और संवेदनशील कार्य किया है.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में किला परिसर क्षेत्र से बुधवार शाम लापता हुई बालिका यशस्वी को प्रतापगढ़ पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर सकुशल ढूंढ निकालकर एक सराहनीय और संवेदनशील कार्य किया है. पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और अंतरराज्यीय समन्वय के चलते यह मामला सुखद अंत तक पहुंचा.
गौरतलब है कि किला परिसर निवासी सुरेंद्र सिंह की बालिका यशस्वी बुधवार शाम करीब 5 बजे साइकिल से कस्बा चौकी के पास दूध लेने निकली थी, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. बालिका के पास मोबाइल फोन भी था, जो कुछ समय बाद स्विच ऑफ आने लगा, जिससे परिजनों और पुलिस की चिंता बढ़ गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए. कोतवाली थाना क्षेत्र से अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर शहरभर में सघन तलाश अभियान शुरू किया गया. करीब 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की गई. वहीं साइबर सेल को भी सक्रिय किया गया.
तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को पता चला कि बालिका प्रतापगढ़ बस स्टैंड से मंदसौर जाने वाली बस में सवार हुई थी. इसके बाद वह मंदसौर से ट्रेन के जरिए नीमच-चितौड़गढ़ रूट पर रवाना हुई. इस सूचना पर प्रतापगढ़ पुलिस ने मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, पिपल्यामंडी सहित राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा पुलिस को अलर्ट कर दिया.
लगातार मॉनिटरिंग और समन्वय के चलते एसपी की विशेष डीएसटी टीम ने नीमच रेलवे स्टेशन पर बालिका को सकुशल डिटेन कर लिया. देर रात बालिका को पुलिस संरक्षण में प्रतापगढ़ लाया जा रहा है. फिलहाल बालिका सुरक्षित है और अपने परिजनों के साथ है.
बालिका के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और प्रतापगढ़ पुलिस को फरिश्ता बताते हुए उनके त्वरित और मानवीय प्रयासों की जमकर सराहना की. यह घटना न केवल पुलिस की सजगता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी बड़े अनहोनी को रोका जा सकता है.
