Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

प्रतापगढ़ पुलिस ने 2.78 करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज, फार्म हाउस से मिले महंगे घोड़े, भैंसें

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 13, 2026, 03:13 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 03:13 PM IST

Trending Photos

किसानों के खाते में पैसा आने की तारीख तय! CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर बड़ा खुलासा
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

किसानों के खाते में पैसा आने की तारीख तय! CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर बड़ा खुलासा

किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा, तो अटक सकते हैं 2000 रुपये!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा, तो अटक सकते हैं 2000 रुपये!

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस
6 Photos
Rajasthan Famous Food

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद मौसम ने तेजी से मारी गुलाटी! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद मौसम ने तेजी से मारी गुलाटी! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

प्रतापगढ़ पुलिस ने 2.78 करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज, फार्म हाउस से मिले महंगे घोड़े, भैंसें

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों के काले कारोबार से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी वित्तीय कार्रवाई को अंजाम दिया है.

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अरनोद थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुख्यात आरोपी उस्मान खान की करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया. पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती के नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिससे अब वह अपनी संपत्ति का उपयोग या हस्तांतरण नहीं कर सकेगा.

एसपी बी आदित्य ने बताया कि पुलिस की वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन को अपने शौक पूरे करने में लगाया. आरोपी ने अपने फार्म हाउस पर मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के 5 महंगे घोड़े पाल रखे थे, साथ ही 10 मूर्रा नस्ल की भैंसें भी खरीदी थीं.

इन पशुओं की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है. आरोपी रसूख दिखाने के लिए फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लक्जरी गाड़ियों का उपयोग करता था, जिन्हें भी पुलिस ने फ्रीज कर दिया है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने देवल्दी गांव में अपनी मां और भाई के नाम पर आलीशान मकान और फार्म हाउस बना रखा था.

अरनोद थाना पुलिस ने संपत्ति का पूरा विवरण तैयार कर नई दिल्ली स्थित कंपीटेंट अथॉरिटी को भेजा था. वहां से आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्तियों पर जब्ती के नोटिस चस्पा कर दिए. अब यह संपत्ति सरकारी निगरानी में रहेगी और इसका किसी प्रकार का लेन-देन संभव नहीं होगा. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी मंदसौर के एक कॉलेज में पढ़ाई की आड़ में तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस पूरे मामले का खुलासा 21 फरवरी को हुआ, जब पुलिस ने नारायण लाल मीणा को 2 किलो 708 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि यह खेप आरोपी उस्मान खान द्वारा सप्लाई की गई थी. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी अवैध कमाई पर प्रहार करते हुए यह बड़ी कार्रवाई की.

एनडीपीएस कानून की धारा 68F के तहत पुलिस को यह अधिकार है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज या जब्त किया जा सकें. इस प्रावधान के तहत आरोपी ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में आती हैं. फ्रीज की गई संपत्ति का उपयोग, विक्रय या हस्तांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है. इस कार्रवाई का उद्देश्य तस्करों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करना है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news