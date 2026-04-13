प्रतापगढ़ पुलिस ने 2.78 करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज, फार्म हाउस से मिले महंगे घोड़े, भैंसें

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों के काले कारोबार से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी वित्तीय कार्रवाई को अंजाम दिया है.

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अरनोद थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुख्यात आरोपी उस्मान खान की करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया. पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती के नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिससे अब वह अपनी संपत्ति का उपयोग या हस्तांतरण नहीं कर सकेगा.

एसपी बी आदित्य ने बताया कि पुलिस की वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन को अपने शौक पूरे करने में लगाया. आरोपी ने अपने फार्म हाउस पर मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के 5 महंगे घोड़े पाल रखे थे, साथ ही 10 मूर्रा नस्ल की भैंसें भी खरीदी थीं.

इन पशुओं की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है. आरोपी रसूख दिखाने के लिए फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लक्जरी गाड़ियों का उपयोग करता था, जिन्हें भी पुलिस ने फ्रीज कर दिया है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने देवल्दी गांव में अपनी मां और भाई के नाम पर आलीशान मकान और फार्म हाउस बना रखा था.

अरनोद थाना पुलिस ने संपत्ति का पूरा विवरण तैयार कर नई दिल्ली स्थित कंपीटेंट अथॉरिटी को भेजा था. वहां से आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्तियों पर जब्ती के नोटिस चस्पा कर दिए. अब यह संपत्ति सरकारी निगरानी में रहेगी और इसका किसी प्रकार का लेन-देन संभव नहीं होगा. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी मंदसौर के एक कॉलेज में पढ़ाई की आड़ में तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रहा था.

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इस पूरे मामले का खुलासा 21 फरवरी को हुआ, जब पुलिस ने नारायण लाल मीणा को 2 किलो 708 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि यह खेप आरोपी उस्मान खान द्वारा सप्लाई की गई थी. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी अवैध कमाई पर प्रहार करते हुए यह बड़ी कार्रवाई की.

एनडीपीएस कानून की धारा 68F के तहत पुलिस को यह अधिकार है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज या जब्त किया जा सकें. इस प्रावधान के तहत आरोपी ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में आती हैं. फ्रीज की गई संपत्ति का उपयोग, विक्रय या हस्तांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है. इस कार्रवाई का उद्देश्य तस्करों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करना है.

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