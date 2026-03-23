प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करी से कमाई गई 1.12 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत यह कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा है.

महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज द्वारा संचालित ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. इस अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है. इसी क्रम में थाना हथुनिया पुलिस द्वारा आरोपी शाहरुख खान और दिलावर खान पिता हकीम खान पठान, निवासी हथुनिया, जिला प्रतापगढ़ की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया.

1 करोड़ 12 लाख रुपये की संपत्ति

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से अपने गांव में एक आलीशान मकान और एक स्कॉर्पियो वाहन खरीदा था. इन संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपये आंकी गई है.

क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को हुई थी, जब थाना धोलापानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 1 किलो 203 ग्राम एमडी (मादक पदार्थ) के साथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था.

आगे की जांच में पुलिस को आरोपियों द्वारा अवैध तस्करी से संपत्ति अर्जित करने की गोपनीय सूचना मिली. इसके बाद विशेष टीम का गठन कर वित्तीय जांच की गई, जिसमें चल एवं अचल संपत्तियों की पहचान की गई. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई.

अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी

फ्रीजिंग आदेश तैयार कर 20 मार्च 2026 को संबंधित सक्षम प्राधिकारी एवं एडमिनिस्ट्रेटर SAFEMA (FOP) एवं NDPS एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया. इसके पश्चात 23 मार्च 2026 को संपत्ति को विधिवत फ्रीज कर दिया गया. थाना हथुनिया पुलिस द्वारा मौके पर फ्रीजिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, उन्हें संरक्षण देने वालों और इस अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-