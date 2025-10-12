Pratapgarh: बाप-बेटे की 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को पुलिस ने किया फ्रिज, जानें मामला

Pratapgarh News: राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को फ्रिज की. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक ढाबे को भी फ्रिज किया.
Pratapgarh News: तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति के खिलाफ प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को फ्रिज किया है. एसपी बी आदित्य के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक ढाबे को भी फ्रिज किया गया है.
छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि कुख्यात तस्कर देवी सिंह और उसके बेटे अर्जुन सिंह पर मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं. तस्करी के इन मामलों में देवी सिंह तो अदालत से जमानत पर हैं लेकिन इसका बेटा अर्जुन सिंह फरार चल रहा है.
देवी सिंह पर एनडीपीएस एक्ट के 8 और अर्जुन सिंह पर तीन प्रकरण दर्ज है. तस्करी की काली कमाई से अर्जित उनकी संपत्तियों को फ्रिज करने के लिए एसपी बी आदित्य के निर्देशन में यह कारवाई की गई.
देवीसिंह ने अपनी पत्नी के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर जाखमिया के निकट एक ढाबा बना रखा था, जिसे फ्रिज किया गया है. साथ ही एक पिकअप और एक बाइक भी ईस मामले में पुलिस द्वारा फ्रिज की गई है. जिले में तस्करों के खिलाफ की गई अभी तक की तीसरी बड़ी कारवाई है.
प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया के निर्देशन में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय डिजिटल सशक्तिकरण एवं साइबर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया.
एनआईसी जिला केंद्र और शिक्षा विभाग के सहयोग से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और सरकारी डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी गई.
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कमल नयन पांडिया ने छात्रों को साइबर अपराधों जैसे ओटीपी स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए. साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1930 और स्थानीय साइबर सेल से संपर्क करने की सलाह दी गई.
