Pratapgarh News: पुलिस ने MD ड्रग फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 50 लाख के केमिकल किए जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में थाना अरनोद पुलिस ने एमडी मेफेड्रोन बनाने में उपयोग होने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और वहां से 50 लाख के केमिकल जब्त किए.
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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना अरनोद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमडी मेफेड्रोन बनाने में उपयोग होने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में केमिकल जब्त किए हैं.
जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी. आदित्य के निर्देशन मे यह कार्रवाई की. थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए देवल्दी से पडुनी जाने वाले मार्ग पर कब्रिस्तान के पास स्थित नाले में छिपाकर रखे गए केमिकल बरामद किए. पुलिस को तलाशी के दौरान पेड़-पौधों और झाड़ियों के बीच पत्तों के नीचे दबाकर रखे गए नीले, काले और पारदर्शी जरीकेन मिले.
46 किलो 62 ग्राम केमिकल बरामद
इन जरीकेनों में कुल 46 किलो 62 ग्राम विभिन्न प्रकार के केमिकल बरामद हुए, जिनमें एमडीसी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, ब्रोमो, एसीटोन और एमएमए शामिल हैं. जब्त केमिकल की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है.
इसके अलावा मौके से एमडी बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए, जिनमें प्लास्टिक की बाल्टी, कांच का जार, छोटी-बड़ी कुप्पियां, स्टील की तपेली, हेलोजन लाइट, इलेक्ट्रिक कांटा, इलेक्ट्रिक हीटर, मैग्नेटिक स्टोपीयर, गीला कॉटन, कपड़ा तथा प्लास्टिक की खाली थैलियां शामिल हैं.
अवैध गतिविधियों पर लगातार सख्ती जारी
पुलिस ने इस मामले में देवल्दी निवासी आरोपी अरबाज पिता कय्यूम खान को नामजद करते हुए थाना अरनोद में प्रकरण दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले में गहन अनुसंधान जारी है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. इस कार्रवाई को जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी.
पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
सलूंबर जिले में मां और बेटी के विषाक्त सेवन कर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. घटना सालूम्बर थाना क्षेत्र के बनोडा गांव की है. बताया जा रहा है कि 20 मार्च की रात महिला गोमी पटेल और उसकी बेटी जया पटेल खाना खाने के बाद कमरे से सोने चले गए. रात को पति प्रेम चंद पटेल को कमरे से उल्टियां करने की तेज आवाज आने लगी तब उसने दरवाजा खटखटाया.
दरवाजा नहीं खोलने पर उसने दरवाजा तोड़ दिया. उसके बाद पति ने पड़ोसियों की मदद से दोनों को सलूंबर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां गंभीर स्थिति में दोनों को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल उदयपुर रेफर कर दिया. उदयपुर ले जाते समय मां की रास्ते में मौत हो गई, जबकि बेटी ने इलाज के दौरा दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची. पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया. मां-बेटी ने विषाक्तता का सेवन क्यों किया इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है. पति प्रेमचंद पटेल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
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