हुस्न दिखाकर किया मदहोश, प्यार के झूठे फंदे में फंसाकर ऐंठ लिए हजारों, लाखों के पेपर पर साइन करवाने वाला हनी ट्रैप गैंग अरेस्ट

Pratapgarh Honey Trap Gang: प्रतापगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए ठगी करने वाले एक गिरोह की मुख्य आरोपी महिला मुमताज उर्फ सेना और उसके पति असलम मुसलमान को गिरफ्तार किया है. मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली मुमताज अपने पति और गैंग के साथ मिलकर लोगों को प्रलोभन देकर फंसाती थी, फिर मारपीट और झूठे हनी ट्रैप मामलों की धमकी देकर रुपये ऐंठती थी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 27, 2025, 01:51 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 01:51 PM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ठगने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रही मुख्य आरोपी महिला मुमताज उर्फ सेना और उसके पति असलम मुसलमान को गिरफ्तार किया है. इस गैंग के तीन अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली यह महिला अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाकर उनसे रुपये ऐंठने और झूठे हनी ट्रैप मामलों में फंसाने की धमकियां देती थी.

ठगी और धमकी का तरीका

मुमताज उर्फ सेना अपने पति असलम और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रतापगढ़ में लोगों को निशाना बनाती थी. यह गिरोह पहले शिकार को प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाता, फिर मारपीट और हनी ट्रैप के झूठे आरोपों की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था. छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को भगतराम नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुमताज और असलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उससे 60,000 रुपये ठग लिए और 1.5 लाख रुपये की स्टांप पर लिखा-पढ़ी करवा ली, साथ ही उसे हनी ट्रैप में फंसाने की धमकियां दीं.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और इस मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, मुख्य आरोपी दंपति मुमताज और असलम पिछले 10 महीनों से फरार चल रहे थे. मुखबिर की सूचना के आधार पर छोटी सादड़ी पुलिस ने एक गुप्त अभियान चलाकर दोनों को धर दबोचा. वर्तमान में दोनों से पूछताछ जारी है, ताकि गैंग के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

प्रभाव और सतर्कता की जरूरत

इस हनी ट्रैप गैंग ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल था. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस कार्रवाई से प्रतापगढ़ पुलिस की सतर्कता और सक्रियता की सराहना हो रही है.

