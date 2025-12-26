प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों का रेस्क्यू

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है. इनमें 13 महिलाएं, 40 पुरुष और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, इन मजदूरों को इंदौर में मजदूरी का झांसा देकर महाराष्ट्र ले जाया गया था, जहां दलालों और जमींदारों ने उन्हें बंधक बनाकर रख लिया. मजदूरी मांगने पर मजदूरों के साथ मारपीट और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप सामने आए हैं. दलालों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपये का एडवांस भी लिया था.
प्रतापगढ़ SP बी. आदित्य ने रात करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई एएसपी गजेन्द्रसिंह जोधा के मार्गदर्शन में की गई. थाना घण्टाली के उप निरीक्षक सोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला.
रेस्क्यू के दौरान मजदूरों के पास खाने और किराए के पैसे भी नहीं थे. ऐसे में पुलिस ने जनप्रतिनिधियों की मदद से आवश्यक व्यवस्था कराई. इसके बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया. इस मामले में थाना घण्टाली में प्रकरण संख्या 128/2025 दर्ज हुआ है.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रतापगढ़ पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है.
