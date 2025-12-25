प्रतापगढ़ पुलिस ने जब्त किया 20 लाख से ज्यादा का डोडा चूरा, आरोपी फरार

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिला स्पेशल टीम और छोटीसादड़ी पुलिस की ओर से गश्त के दौरान एक कार से एक क्विंटल 33 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. जबकि आरोपी फरार हो गया.

जब्त किए गए डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है. थाना प्रभारी नारायणलाल ने बताया कि पुलिस की टीम गश्त करते हुए गोमाना स्वरूपगंज जाने वाले सडक पर पहुंचे.

इस दौरान सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी. जिसको पुलिस ने रोकने का इशारा किया. लेकिन कार चालक द्वारा कार को नहीं रोक कर कार को चौहानखेडा जाने वाले कच्चे रास्ते पर भगा ले गया.

जिसका पुलिस ने पीछा किया. लेकिन चालक कार को रास्ते में छोड भाग गया. कार चालक की आस पास तलाश की मगर नहीं मिला. कार की तलाश में प्लास्टिक के आठ कट्टों में पीसा हुआ व अधकुचला डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया. जिसका तोल किया तो अवैध अफीम डोडा चूरा कुल वजन एक क्विंटल 33 किलो पाया गया.

पुलिस ने डोडा चूरा और कार जब्त कर प्रकरण दर्ज किया. कार के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

क्या होता है डोडा चूरा ?

अफीम के पौधे ने निकला नशीला पदार्थ है. अफीम के फौधे पर एक फल लगता है जिसे डोडा कहते हैं इसी में चीरा लगाकर अफीम निकाला जाता है तो सफेद दूध जैसा होता है. फल का छिलका पीसकर डोडा चूरा बन जाता है.

बेहद खतरनाक और सेहत के लिए नुकसानदायक

इसका इस्तेमाल पाचन तंत्र को खराब कर देता है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बेहद बुरा असर पड़ता है.

आपको बता दें की भारत में ये एनडीपीएस एक्ट के तहत डोडा चूरा रखना-बेचना या खरीदना गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.

राजस्थान चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन होता है. लाइसेंस के आधार पर यहां बड़े पैमाने पर खेती की जाती है. पारंपरिक रूप से किसान इसे काला सोना कहते हैं.

