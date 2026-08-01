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कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक IPS विशाल जांगिड़ के नेतृत्व में जिले में अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया. ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने 57 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 01, 2026, 12:47 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 12:47 PM IST
कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप
Image Credit: IPS Vishal Jangid

Pratapgarh SP Vishal Jangid: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पहली बार पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए युवा आईपीएस विशाल जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. IPS विशाल जांगिड़ 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर के कमांडेंट हैं. IPS विशाल जांगिड़ के नेतृत्व में जिलेभर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत एक ही दिन में कई बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई.

ऑपरेशन त्रिनेत्र और पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थ तस्करी, जुआ-सट्टा, सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी, हथियारों के प्रदर्शन, अवैध बजरी परिवहन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर एक साथ शिकंजा कसते हुए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जिले में अपराध और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लगातार हो रही इन कार्रवाईयों से अपराधियों में हड़कंप है. वहीं आमजन में पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ है.

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ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई

प्रतापगढ़ पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से की. बगवास-अमलावद बायपास पर नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की स्विफ्ट कार से 57 ग्राम अवैध एमडी बरामद कर दो आरोपियों गणेश गोस्वामी और आकाश राव को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ परिवहन में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली. जब्त एमडी की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 71 हजार रुपये बताई गई है. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

वहीं शहर प्रतापगढ़ में अवैध जुआ-सट्टे के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने मयंक होटल के पास दबिश देकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया. मौके से 18 हजार 200 रुपये की सट्टा राशि और जुआ खेलने में प्रयुक्त सामग्री जब्त की गई. सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया.

स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ अभियान

इसी के साथ सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार बाइक चलाकर आमजन में भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ भी जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया. धरियावद थाना पुलिस ने निगरानी के बाद कार्रवाई करते हुए तेज गति से बाइक चलाने वाले युवाओं की 5 मोटरसाइकिलों को डिटेन किया. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अलग-अलग नामों से ग्रुप बनाकर युवाओं को स्टंट के लिए प्रेरित करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

इसी अभियान के तहत अरनोद थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया ग्रुप "दादू-420" से जुड़े युवाओं के खिलाफ अभियान चलाया. पुलिस ने 6 हाई पावर बाइक जब्त की. शिकायत मिली थी कि यह युवक गोतमेश्वर महादेव क्षेत्र में एकत्र होकर झुंड में तेज रफ्तार से बाइक चलाते थे, जिससे आमजन में भय का माहौल बनता था.

हथियारों के प्रदर्शन के खिलाफ सख्त रुख

पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया. साइबर सेल और कोतवाली थाना पुलिस ने "007 गैंग" नाम से सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर जन्मदिन पर तलवार से केक काटने की रील वायरल करने वाले पंकज मीणा को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से तलवार भी बरामद की गई और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा

धरियावद वृत्त के पारसोला थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेज बजरी का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया. चालक अजमल मीणा को डिटेन कर मामला दर्ज किया गया तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण खनन विभाग को सौंप दिया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल

इधर औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी पुलिस ने विशेष पहल की. प्रतापगढ़ और पारसोला थाना क्षेत्रों में रीको औद्योगिक क्षेत्र एवं वंडर सीमेंट माइंस में उद्योग संचालकों और कामगारों के साथ बैठक आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस रिस्पॉन्स और अपराध की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई. पुलिस अधिकारियों ने उद्योगों से जुड़े लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, धमकी या असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

प्रतापगढ़ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर स्टंट, हथियारों का प्रदर्शन, रील बनाने के लिए जान जोखिम में डालने जैसी गतिविधियों से दूर रहें. ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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