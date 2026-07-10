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उदयपुर रेंज में बड़ा पुलिस फेरबदल, प्रतापगढ़ में 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 90 पुलिसकर्मी ट्रांसफर

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. उदयपुर रेंज IG के आदेश पर 9 नए अधिकारी जिले में नियुक्त किए गए, जबकि निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सहित 90 पुलिसकर्मियों का अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 10, 2026, 11:07 AM|Updated: Jul 10, 2026, 11:07 AM
उदयपुर रेंज में बड़ा पुलिस फेरबदल, प्रतापगढ़ में 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 90 पुलिसकर्मी ट्रांसफर
Image Credit: 90 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर द्वारा 9 जुलाई को जारी स्थानांतरण आदेशों में प्रतापगढ़ जिले में बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है. आदेशों के अनुसार पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर तबादले किए गए हैं. प्रतापगढ़ जिले में कुल 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग हुई है, जबकि विभिन्न रैंक के कुल 90 पुलिसकर्मियों का यहां से अन्य जिलों में स्थानांतरण किया गया है. सभी आदेश प्रशासनिक एवं कार्यहित में महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए हैं.


सबसे पहले पुलिस निरीक्षक रेंज ओ.बी. संख्या 217 की सूची में प्रतापगढ़ जिले में कुल 8 नए पुलिस निरीक्षकों की पोस्टिंग की गई है. इनमें कानाराम जिला उदयपुर से प्रतापगढ़, कैलाश सोनी जिला डूंगरपुर से प्रतापगढ़, ओम सिंह जिला राजसमन्द से प्रतापगढ़, ओमप्रकाश गोदारा जिला राजसमन्द से प्रतापगढ़, देवेन्द्र सिंह कविया एएनटीएफ जयपुर, पदस्थापन की प्रतीक्षा से प्रतापगढ़, शिवराज सिंह गुर्जर अजमेर रेंज, पदस्थापन की प्रतीक्षा से प्रतापगढ़, ईश्वरानन्द बीकानेर रेंज, पदस्थापन की प्रतीक्षा से प्रतापगढ़ तथा लक्ष्मण सिंह बीकानेर रेंज, पदस्थापन की प्रतीक्षा से प्रतापगढ़ शामिल हैं.

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दो पुलिस निरीक्षकों का भी ट्रांसफर
इसी सूची में प्रतापगढ़ जिले से दो पुलिस निरीक्षकों का स्थानांतरण भी किया गया है. प्रवीण टांक का तबादला प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ तथा रोहित कुमार का तबादला प्रतापगढ़ से राजसमन्द किया गया है. पुलिस उप निरीक्षक रेंज ओ.बी. संख्या 218 की सूची में प्रतापगढ़ जिले में एक नए उप निरीक्षक देवी सिंह का जिला उदयपुर से प्रतापगढ़ स्थानांतरण किया गया है. वहीं प्रतापगढ़ से देवलाल मीणा का बांसवाड़ा, इन्द्रजीत का सलम्बर, नारायण लाल का डूंगरपुर, सोहन लाल का उदयपुर तथा रविन्द्र पाटीदार का उदयपुर तबादला किया गया है.

हेड कांस्टेबल रेंज ओ.बी. संख्या 225 की सूची में प्रतापगढ़ जिले से कुल 45 हेड कांस्टेबलों का अन्य जिलों में स्थानांतरण किया गया है. इस सूची में प्रतापगढ़ में किसी नए हेड कांस्टेबल की पोस्टिंग का उल्लेख नहीं है.

इन्हें भी मिली नई जिम्मेदारी
चित्तौड़गढ़ भेजे गए 31 हेड कांस्टेबलों में दुर्गासिंह (217), सुरेश कुमार (34), प्रमुराम (48), बजरंग सिंह (62), रामजीलाल (63), अर्जुन सिंह (67), मगाराम (68), बिशन सिंह (69), अर्जुनलाल (70), हरिश कुमार (74), ओमवीर सिंह (75), अमर सिंह (77), राजेन्द्र कुमार (78), अनिल कुमार (80), उपेन्द्र सिंह (84), मांगीलाल (85), लोकेश कुमार (87), प्रेमाराम (90), धर्मेन्द्र कुमार (95), मोहन सिंह (97), सुनिल कुमार (98), गुमानाराम (99), भजन लाल (101), मुकेश कुमार (542), मुकेश कुमार (555), रफीक खा (572), महेन्द्रराम (578), बहादुर सिंह (581), महेश चन्द्र (681), सुरेशचन्द (344) तथा पराग जोशी (538) शामिल हैं.


उदयपुर भेजे गए 11 हेड कांस्टेबलों में चन्द्रपाल (559), अजयपाल सिंह (16), ओमवीर (103), देवेन्द्र सिंह (105), अजीत सिंह (106), प्रभुलाल गुर्जर (108), राजकुमार (109), रजनीश (113), मनोज (115), मुकेश (119) तथा अनोप (120) शामिल हैं. राजसमन्द भेजे गए 3 हेड कांस्टेबलों में नरपत सिंह (547), बहादुर सिंह (110) तथा नरेन्द्र सिंह (111) शामिल हैं.


38 कांस्टेबलों का अन्य जिलों में स्थानांतरण
कांस्टेबल/कार्मिक रेंज ओ.बी. संख्या 224 की सूची में प्रतापगढ़ जिले से कुल 38 कांस्टेबलों का अन्य जिलों में स्थानांतरण किया गया है. चित्तौड़गढ़ भेजे गए 15 कांस्टेबलों में मूलदास, कमलेश शर्मा, हरीराम, सांवरमल, सुल्तानसिंह, ओमप्रकाश, लाली, देवी लाल, जितेन्द्र सिंह शेखावत, अजीत सिंह शक्तावत, कैलाश चन्द्र, रघुवीर सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, गोवर्धन सिंह तथा हिम्मत सिंह चन्द्रावत शामिल हैं. राजसमन्द भेजे गए 11 कांस्टेबलों में श्यामलाल, रामावतार, जगदीशप्रसाद, सोहनसिंह, धुडाराम, राजेश मीना, गोपीचन्द, सांवरमल, सोमाराम, मंजू तथा हरिश्चन्द्र रेगर शामिल हैं. उदयपुर भेजे गए 12 कांस्टेबलों में भंवरसिंह, वासुदेव, गोविन्द सिंह राजपूत, श्रीपाल सिंह, नरेन्द्र सिंह, दिनेश कुडी, शम्भूदयाल, इन्द्राज सिंह, लेखा राम, नवलकिशोर, सविता तथा संत कुमार शामिल हैं.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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