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प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 पुलिस निरीक्षकों और 15 उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं. कई थानों में नए थानाधिकारी लगाए गए हैं और सभी अधिकारियों को बिना जॉइनिंग समय के तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 11, 2026, 09:26 AM|Updated: Jul 11, 2026, 09:26 AM
प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर पर व्यापक तबादला आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत 11 पुलिस निरीक्षकों और 15 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. सभी अधिकारियों को बिना जॉइनिंग समय लिए तत्काल अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. इस फेरबदल को जिले की पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुचारु और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

पुलिस निरीक्षक स्तर पर हुए तबादले में प्रवीण कुमार चारण को धोलापानी थानाधिकारी पद से हटाकर पुलिस लाइन प्रतापगढ़ भेजा गया है. राकेश कटारा को पारसोला थानाधिकारी पद से स्थानांतरित कर पीपलखूंट थानाधिकारी नियुक्त किया गया है. मनीष वैष्णव को सुहागपुरा थानाधिकारी पद से धोलापानी थानाधिकारी बनाया गया है. पूराराम मीणा को जलोदा जागीर थानाधिकारी पद से स्थानांतरित कर घंटाली थानाधिकारी नियुक्त किया गया है.

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ओमप्रकाश गोदारा को महिला थाना प्रतापगढ़ का थानाधिकारी बनाया गया
एपीओ चल रहे दौलत सिंह को संचित निरीक्षक पुलिस लाइन प्रतापगढ़ लगाया गया है. पोस्टिंग की प्रतीक्षा में चल रहे कानाराम को साइबर थाना प्रतापगढ़ में तैनाती दी गई है. एपीओ चल रहे ठाकराराम को कोटड़ी का नया थानाधिकारी बनाया गया है. पोस्टिंग की प्रतीक्षा में चल रहे कैलाश सोनी को छोटीसादड़ी का नया थानाधिकारी नियुक्त किया गया है. एपीओ चल रहे ओमप्रकाश गोदारा को महिला थाना प्रतापगढ़ का थानाधिकारी बनाया गया है. पोस्टिंग की प्रतीक्षा में चल रहे देवेन्द्र सिंह कविया को साइबर थाना प्रतापगढ़ भेजा गया है. एपीओ चल रहे लक्ष्मण सिंह को पारसोला का नया थानाधिकारी नियुक्त किया गया है.

कमलचन्द को थाना प्रतापगढ़ से थानाधिकारी सुहागपुरा लगाया गया

उप निरीक्षक स्तर पर हुए तबादले में भेमजी गरासिया को थानाधिकारी घंटाली से हटाकर थाना अरनोद भेजा गया है. कमलचन्द को थाना प्रतापगढ़ से थानाधिकारी सुहागपुरा लगाया गया है. लक्ष्मण मीणा को सूरजपोल चौकी (थाना प्रतापगढ़) से थाना प्रतापगढ़ भेजा गया है. मांगीलाल मीणा को थाना जलोदा जागीर से पुलिस लाइन प्रतापगढ़ स्थानांतरित किया गया है.

किसे कहां मिली जिम्मेदारी
छब्बीलाल मीणा को थाना सुहागपुरा से महिला थाना प्रतापगढ़ भेजा गया है. भंवरलाल कुलमी को महिला थाना प्रतापगढ़ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय लगाया गया है. नगजीराम खटीक को पुलिस लाइन प्रतापगढ़ से थानाधिकारी देवगढ़ बनाया गया है. एपीओ चल रहे प्रतापसिंह मीणा को साइबर थाना प्रतापगढ़ में तैनाती दी गई है.

एपीओ चल रहे कमलाशंकर शर्मा को थाना पीपलखूंट भेजा गया है. एपीओ चल रहे अर्जुन सिंह को थाना छोटीसादड़ी में लगाया गया है. हरिसिंह को पुलिस लाइन प्रतापगढ़ से पुलिस नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) भेजा गया है. दिलीप सिंह को थाना धोलापानी से थाना छोटीसादड़ी स्थानांतरित किया गया है.

देवीसिंह को जलोदा जागीर थानाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई
एपीओ चल रहे देवीसिंह को जलोदा जागीर थानाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. एपीओ चल रहे कमलेश खटीक को साइबर थाना प्रतापगढ़ में लगाया गया है. एपीओ चल रहे गिरीराज गुर्जर को थाना प्रतापगढ़ में तैनात किया गया है.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना किसी जॉइनिंग समय के तत्काल अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से जिले के विभिन्न थानों और शाखाओं में कार्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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