/Pratapgarh Politics : क्या एक बार फिर आमने-सामने होंगे नंदलाल मीणा और रामलाल मीणा परिवार ?

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिला प्रमुख की कुर्सी, सिर्फ जिला परिषद की राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ की ग्रामीण राजनीति में ताकत, संगठन और राजनीतिक प्रभाव का बड़ा केंद्र मानी जाती है. इस बार आरक्षण की लॉटरी में प्रतापगढ़ जिला प्रमुख का पद ST महिला के लिए आरक्षित होने के बाद सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आखिर किस चेहरे पर दांव लगाएंगे ?

मीणा Vs मीणा, सियासत का पुराना केंद्र

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प्रतापगढ़ की जिला प्रमुख की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा और रामलाल मीणा परिवारों की होती रही है. नंदलाल मीणा लंबे समय तक बीजेपी की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे. उनके राजनीतिक जीवन में सात बार विधायक, एक बार सांसद और मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं. उनकी पत्नी सुमित्रा मीणा चित्तौड़गढ़ की जिला प्रमुख रहीं और बाद में परिवार की अगली पीढ़ी की बहू सारिका मीणा प्रतापगढ़ की जिला प्रमुख बनीं. सारिका मीणा 2015 के जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रतापगढ़ जिला प्रमुख चुनी गई थीं. दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति में रामलाल मीणा का परिवार, जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचा. साल 2020 के चुनाव के बाद इंदिरा देवी मीणा जिला प्रमुख बनीं और कई सालों तक इस पद पर रही.

पिछला चुनाव और क्रॉस वोटिंग

पिछले जिला प्रमुख चुनाव भी एक तरह से दो राजनीतिक परिवारों के बीच दिखाई दिया. कांग्रेस की ओर से इंदिरा देवी मीणा और बीजेपी खेमे से सारिका मीणा का नाम सामने आया. इंदिरा देवी, पूर्व विधायक रामलाल मीणा की पत्नी हैं, जबकि सारिका मीणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे. नंदलाल मीणा की पुत्रवधू और वर्तमान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की पत्नी हैं. हेमंत मीणा 2023 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे और उनके चुनावी हलफनामे में सारिका मीणा और संगीता मीणा दोनों का पत्नी के रूप में उल्लेख दर्ज है. इंदिरा देवी मीणा के पक्ष में जिला परिषद के कुल 17 सदस्यों में से 10 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस के पास 8 सदस्य होने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त समर्थन मिला. यही वो चुनाव था, जिसने प्रतापगढ़ की जिला प्रमुख की राजनीति में क्रॉस वोटिंग और व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव को भी बड़ा मुद्दा बना दिया.

2026 की लॉटरी और संभावित चेहरे

प्रतापगढ़ की पूरी राजनीतिक कहानी को देखें तो बद्रीलाल पाटीदार का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे इस पारिवारिक पैटर्न से अलग दिखाई देते हैं. 2014 के उपलब्ध रिकॉर्ड में उन्हें प्रतापगढ़ का जिला प्रमुख बताया गया है और उस समय वे जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जिला प्रमुख के रूप में सक्रिय थे. इसके बाद फिर जिला प्रमुख की कुर्सी पर राजनीतिक परिवारों का प्रभाव दिखाई दिया. इसी वजह से ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड में बद्रीलाल पाटीदार सबसे स्पष्ट अपवाद नजर आते हैं, जबकि बाकी चर्चित जिला प्रमुख चेहरों में राजनीतिक परिवारों की सीधी या पारिवारिक कड़ी दिखाई देती है. अब 2026 की लॉटरी ने इस राजनीतिक कहानी को फिर से रोचक मोड़ दे दिया है.

प्रतापगढ़ जिला प्रमुख का पद ST महिला आरक्षित

आरक्षित होने के बाद पुरुष नेताओं के बजाय उनके परिवार की महिला सदस्यों की ओर राजनीतिक नजरें जाना स्वाभाविक है. इससे उन परिवारों को फायदा हो सकता है, जिनके पास पहले से संगठन, पंचायत स्तर की राजनीति और जिला परिषद के सदस्यों के साथ मजबूत राजनीतिक संपर्क हैं. बीजेपी की ओर से राजनीतिक गलियारों में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की पत्नी संगीता मीणा का नाम चर्चा में बताया जा रहा है. हेमंत मीणा पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के पुत्र हैं और उनके परिवार की जिला प्रमुख की राजनीति में पहले से मौजूदगी रही है. हेमंत मीणा के 2023 के चुनावी हलफनामे में संगीता मीणा का नाम पत्नी के रूप में दर्ज है. वहीं कांग्रेस खेमे में पूर्व विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा देवी मीणा का नाम एक बार फिर चर्चा में बताया जा रहा है. इंदिरा देवी पहले जिला प्रमुख रह चुकी हैं और जिला परिषद की राजनीति का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी है. उनके कार्यकाल के दौरान भी रामलाल मीणा के साथ उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार दिखाई देती रही. हालांकि इन नामों को फिलहाल चर्चा और संभावित दावेदारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. अंतिम उम्मीदवार का फैसला पार्टी नेतृत्व, जिला परिषद के सदस्यों के समीकरण और चुनाव से पहले बनने वाले राजनीतिक गठजोड़ पर निर्भर करेगा.

पुरानी सियासी कड़ी और दिलचस्प मुकाबले का इतिहास

रामलाल मीणा साल 2009-2014 में उप जिला प्रमुख, जिला परिषद प्रतापगढ़ रहे. यानी जिस राजनीतिक दौर में नंदलाल मीणा बीजेपी की प्रतापगढ़ की राजनीति में सबसे मजबूत चेहरों में शामिल थे, उसी दौर में रामलाल मीणा बीजेपी के टिकट पर जिला परिषद की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे. बाद में राजनीतिक मतभेदों के चलते रामलाल मीणा बीजेपी से अलग हुए और किरोड़ी लाल मीणा के साथ जुड़ गए. साल 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजस्थान जन पार्टी (राजपा) के टिकट पर प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. लेकिन फिर जब किरोड़ी लाल मीणा फिर बीजेपी में लौटे तो रामलाल मीणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया. इस चुनाव में रामलाल मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी को 16,680 मतों के अंतर से हराकर पहली बार विधायक बनने में सफलता हासिल की और 2018-23 के दौरान वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे.

यानी की जिस शख्स ने नंदलाल मीणा के बीजेपी के प्रभाव वाले दौर में बीजेपी से जिला परिषद के उप जिला प्रमुख के रूप में राजनीति शुरू की, वही बाद में पार्टी छोड़कर अलग राजनीतिक रास्ते पर गया और आखिर में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचा. इसी वजह से आज जब जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए फिर से नंदलाल मीणा परिवार और रामलाल मीणा परिवार के नाम राजनीतिक चर्चाओं में हैं, तो दोनों परिवारों के बीच की ये पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी प्रतापगढ़ की सियासत को और दिलचस्प बना देती है.