शख्स को लगाया ऐसा इंजेक्शन कि फेल हो गए किडनी-हार्ट, फिर तड़प-तड़पकर मौत, पढ़ें खौफनाक इलाज की कहानी

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के लालपुरा थड़ा के पास निवासी एवं हाल मुकाम चारभुजा कॉलोनी निवासी उम्मेद सिंह (42) पुत्र गोपाल सिंह राजपूत, 24 दिसंबर की सुबह करीब 11:20 बजे अपने ससुर के साथ चक्कर और सिरदर्द की शिकायत लेकर नई आबादी स्थित सोनी क्लिनिक पहुंचे थे. परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक पर बिना किसी विस्तृत जांच के चिकित्सक ने इंजेक्शन लगा दिया और मरीज को बिस्तर पर लिटा दिया गया.

परिजनों के अनुसार इंजेक्शन के कुछ समय बाद ही उम्मेद सिंह की हालत बिगड़ने लगी. इसी दौरान मरीज की पत्नी का फोन आने पर स्थिति गंभीर होने की जानकारी दी गई. आरोप है कि डॉक्टर को बार-बार बुलाने के बावजूद वह मौके पर नहीं पहुंचे और मरीज तड़पता रहा.

किडनी और हार्ट फेल होने की पुष्टि

बाद में हालत अत्यधिक बिगड़ने पर उम्मेद सिंह की मौत हो गई. उसी दिन परिजन शव को घर ले गए थे. परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किडनी और हार्ट फेल होने की पुष्टि हुई है. मृतक पेशे से इंजीनियर था और वोडाफोन-आइडिया कंपनी में कार्यरत था, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त करने और गिरफ्तारी की मांग

घटना के विरोध में कल देर शाम करीब 80 से 100 लोग क्लिनिक पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने क्लिनिक बंद कराने का प्रयास किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. राजपूत सेवा समिति ने इस घटना को घोर चिकित्सकीय लापरवाही बताते हुए संबंधित डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त करने और गिरफ्तारी की मांग की है. समिति का आरोप है कि त्वचा रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय संबंधी उपचार किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है.

सूचना पर पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने डॉक्टर को कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की. राजपूत समाज के लोग भी थाने पहुंचे, जहां सीओ गजेंद्र सिंह राव ने दोनों पक्षों से समझाइश की. फिलहाल स्थिति शांत है और मामले की जांच जारी है.

क्या है क्लिनिक संचालक का कहना

इधर, क्लिनिक संचालक डॉक्टर धनेश सोनी का कहना है कि मरीज का क्लिनिक पर उपचार किया गया था और हालत बिगड़ने पर उसे रेफर किया जा रहा था, उसी दौरान अचानक उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने मृतक के भाई कमल सिंह की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

