ढोल-नगाड़ों के बीच मंदिर में शुरू हुआ भव्य निर्माण, प्रतापगढ़ में भक्तों की उमड़ी भीड़

Rameshwar Mahadev Mandir Pratapgarh: प्रतापगढ़ शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र रामेश्वर महादेव मंदिर में नए निर्माणाधीन गुम्बद (गुमच) के निर्माण कार्य की आज विधिवत शुरुआत कर दी गई. गुम्बद निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, उत्साह और उल्लास का वातावरण छा गया.

पूजा-अर्चना और शिवमय जयकारे

इस शुभ और महत्वपूर्ण कार्य से पहले नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर, भाजपा नेता प्रहलाद गुर्जर सहित कॉलोनी के वरिष्ठजनों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद, पंडितों के मंत्रोच्चार और ढोल-नगाड़ों की मधुर धुन पर, सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर हर-हर महादेव के ज़ोरदार जयकारे लगाए. जयकारों की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो गया. स्थानीय निवासियों ने बताया कि रामेश्वर महादेव मंदिर वर्षों से कॉलोनी की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं.

मंदिर की भव्यता में वृद्धि

स्थानीय निवासियों में इस निर्माण कार्य को लेकर भारी उत्साह है. भक्तों ने बताया कि नए गुम्बद के निर्माण से मंदिर की भव्यता में और अधिक वृद्धि होगी तथा परिसर का स्वरूप अधिक आकर्षक और सुदृढ़ बनेगा. गुम्बद निर्माण के पहले चरण को देखने के लिए कई श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में एकत्र थे. कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली. ढोल-नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ शुरू हुए इस निर्माण कार्य को लेकर लोगों में यह भावना है कि मंदिर धार्मिक और स्थापत्य दोनों ही दृष्टि से और अधिक निखर जाएगा.

इस अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी, महिलाएं, बच्चे और श्रद्धालु मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, और सभी भक्तों ने भगवान शिव से निर्माण कार्य के सफलतापूर्वक और शीघ्र संपन्न होने की कामना की. साथ ही, आने वाले समय में मंदिर परिसर को और अधिक विकसित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई.

