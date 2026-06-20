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प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

Pratapgarh RAS transfer: राजस्थान सरकार की नई तबादला सूची में प्रतापगढ़ जिले के कई आरएएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं. जिला परिषद सीईओ, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक पदों पर बदलाव के बाद जिले में नई प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 20, 2026, 12:02 PM|Updated: Jun 20, 2026, 12:02 PM
प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट
Image Credit: Pratapgarh RAS transfer

Pratapgarh RAS transfer: राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी नवीन तबादला सूची में प्रतापगढ़ जिले के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. जिला स्तर से लेकर उपखंड स्तर तक कई आरएएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं. इन बदलावों के बाद जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं. प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को सरकार की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना है.


जारी आदेशों के अनुसार प्रतापगढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पर्वत सिंह चूण्डावत का तबादला कर दिया गया है. उन्हें अब बांसवाड़ा जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) के पद पर नियुक्त किया गया है. जिला परिषद में उनके कार्यकाल के दौरान कई विकास और प्रशासनिक योजनाओं की निगरानी की गई थी. उनके स्थानांतरण के बाद प्रतापगढ़ जिला परिषद में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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चन्द्र प्रकाश वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी
प्रतापगढ़ में सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के पद पर कार्यरत चन्द्र प्रकाश वर्मा का भी स्थानांतरण किया गया है. उन्हें सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) के पद पर नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति उनके लिए नई प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में देखी जा रही है.

पीपलखूंट उपखंड में बदला नेतृत्व
उपखंड स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया है. पीपलखूंट के उपखंड अधिकारी निलेश कुमार कलाल का तबादला टोंक जिले की उनियारा तहसील में किया गया है. वहीं उनकी जगह चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला से ईश्वर लाल खटीक को पीपलखूंट का नया उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है.

प्रशासनिक दृष्टि से यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उपखंड अधिकारी स्थानीय प्रशासन, राजस्व कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं.

सुहागपुरा उपखंड अधिकारी का पद हुआ रिक्त
सुहागपुरा के उपखंड अधिकारी जगदीश सिंह आशिया को उदयपुर जिले के गोगुन्दा उपखंड में स्थानांतरित किया गया है. उनके तबादले के बाद सुहागपुरा उपखंड अधिकारी का पद फिलहाल खाली हो गया है. अब स्थानीय प्रशासन और क्षेत्र के लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस महत्वपूर्ण पद पर किस अधिकारी की नियुक्ति करती है.

नई नियुक्तियों पर टिकी निगाहें
राज्य सरकार ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद प्रतापगढ़ जिले में कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है. विशेष रूप से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सुहागपुरा उपखंड अधिकारी जैसे पदों पर होने वाली आगामी नियुक्तियों पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है. माना जा रहा है कि इन बदलावों से जिले की प्रशासनिक कार्यशैली और विकास कार्यों के संचालन में नई दिशा देखने को मिल सकती है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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