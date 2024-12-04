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प्रतापगढ़ में बाइक -पिकअप की टक्कर में पिता की मौत, बेटे ने भी रास्ते में तोड़ा दम

प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड पर बसाड़ के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार पिता-बेटे को टक्कर मार दी. हादसे में शाहबाज खां की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल बेटे शोहेब खां ने उदयपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया. परिजनों ने इसे साजिश बताते हुए एक युवक पर पिता-बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Sep 07, 2026, 12:06 AM IST | Updated:Sep 07, 2026, 12:06 AM IST
प्रतापगढ़ में बाइक -पिकअप की टक्कर में पिता की मौत, बेटे ने भी रास्ते में तोड़ा दम
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मंदसौर रोड पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता-बेटे की मौत हो गई. बसाड़ के पास एक पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने पिकअप और चालक की तलाश के लिए टीमें रवाना की हैं. वहीं, मृतकों के परिजनों ने हादसे को साजिश बताते हुए हथुनिया थाना क्षेत्र के एक युवक पर दोनों की हत्या करने का आरोप लगाया है.

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पिता की मौके पर मौत, बेटे ने उदयपुर ले जाते समय तोड़ा दम
हथुनिया थाना क्षेत्र के मोखमपुरा निवासी शाहबाज खां और उसका बेटा शोहेब खां रविवार को मोटरसाइकिल से प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय आ रहे थे. इसी दौरान बसाड़ के पास तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों को प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शाहबाज खां को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, युवक पर लगाए आरोप
शोहेब खां की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उदयपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई. दोनों के शवों को प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. देर शाम दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. थाना प्रभारी शंभूसिंह के अनुसार, हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. मामले में शाहबाज खां के पुत्र जावेद खां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में परिजनों ने हथुनिया थाना क्षेत्र के एक युवक पर पिता-बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पिकअप और चालक की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना
पुलिस हादसे में शामिल पिकअप और उसके चालक की तलाश कर रही है. वाहन और चालक की पहचान के लिए पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर भेजी गई हैं. पुलिस सड़क हादसे के साथ ही परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या के आरोप की भी जांच कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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