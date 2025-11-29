प्रतापगढ़ में हाईकोर्ट एक्शन, अतिक्रमण हटाते ही मचा कोहराम, की आत्मदाह की कोशिश

Rajasthan News: हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतापगढ़ के साबाखेड़ा गांव में चारागाह भूमि से 10 अवैध मकान हटाए गए. कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया.
Pratapgarh Bulldozer Action: प्रतापगढ़ जिले के रठाजना थाना क्षेत्र के साबाखेड़ा गांव में आज हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बाद चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया. प्रशासन की कार्यवाही के बीच, एक व्यक्ति ने विरोध स्वरूप फांसी लगाने का प्रयास किया.
मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत सुरक्षित बचा लिया. घायल व्यक्ति को तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है.
10 अवैध मकानों को किया गया जमींदोज
एसडीएम अश्विन मालू ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस का दल गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था. इस दौरान प्रशासन की ओर से अवैध रूप से बनाए गए 10 मकानों को जमींदोज (गिराया) किया गया.
प्रशासनिक टीम जब साबाखेड़ा में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कर रही थी, उसी दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और अचानक एक व्यक्ति ने आत्मदाह के प्रयास के तहत फांसी लगाने की कोशिश की. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और चिकित्सा दल को सूचित किया.
पुलिस ने संभाली स्थिति, पूर्व में दिए थे नोटिस
रठाजना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि अतिकर्मियों को पूर्व में भी नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आज यह बड़ी कार्रवाई की गई है.
मानवीय आधार पर, प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान बेघर हुए दो परिवारों के लिए ग्राम पंचायत भवन में अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था भी की है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के तहत चारागाह भूमि को मुक्त कराने की कार्रवाई जारी रहेगी.
