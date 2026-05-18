Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /प्रतापगढ़ में आधी रात खौफ का तांडव, जिसे समझ रहे थे खूंखार पैंथर का शावक, उसका सच जानकर हिल गए लोग!

प्रतापगढ़ में आधी रात खौफ का तांडव, जिसे समझ रहे थे खूंखार पैंथर का शावक, उसका सच जानकर हिल गए लोग!

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के सेवना गांव में पैंथर का शावक दिखने की अफवाह से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच की तो वह पैंथर नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली निकली. पुलिस की मदद से भीड़ को हटाकर बिल्ली का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्रतापगढ़ भेजा गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: May 18, 2026, 09:44 AM|Updated: May 18, 2026, 09:44 AM
प्रतापगढ़ में आधी रात खौफ का तांडव, जिसे समझ रहे थे खूंखार पैंथर का शावक, उसका सच जानकर हिल गए लोग!
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: जिले के सालमगढ़ क्षेत्र में रविवार को उस समय भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया, जब क्षेत्र के सेवना गांव में एक हिंसक वन्यजीव के मौजूद होने की खबर आग की तरह फैल गई. शुरुआती अफवाहों में यह दावा किया गया कि गांव के रिहायशी या नजदीकी इलाके में एक पैंथर (तेंदुआ) का शावक देखा गया है. चूंकि पैंथर एक बेहद सतर्क और आक्रामक वन्यजीव माना जाता है, इसलिए उसके बच्चे की मौजूदगी की खबर से ग्रामीणों में यह डर बैठ गया कि उसकी मां (मादा पैंथर) भी शिकार की तलाश में आसपास ही मौजूद होगी. इस कयास ने देखते ही देखते पूरे गांव में खौफ का माहौल बना दिया.

वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और जांच
पैंथर के शावक की सूचना जैसे ही वन विभाग के नियंत्रण कक्ष तक पहुंची, विभाग तुरंत हरकत में आ गया. वन्यजीवों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन अधिकारी दिलीप सिंह गौड़ एवं सालमगढ़ वनपाल नारायण मीणा के नेतृत्व में एक विशेष रेस्क्यू टीम तुरंत साजो-सामान के साथ सेवना गांव के लिए रवाना हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर पहुंचकर वन अधिकारियों ने सबसे पहले उस स्थान को अपने नियंत्रण में लिया और स्थिति का बारीकी से मुआयना किया. वैज्ञानिक पद्धति और पैरों के निशान (पगमार्क) व शारीरिक बनावट की गहन जांच के बाद वन अधिकारियों ने पाया कि ग्रामीणों का डर पूरी तरह एक भ्रम पर आधारित था. वास्तव में, जिस जीव को पैंथर का शावक समझा जा रहा था, वह कोई पैंथर नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली थी.

जंगली बिल्ली का सुरक्षित रेस्क्यू और पुलिस का सहयोग
सच्चाई सामने आने के बाद वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाई. जंगली बिल्ली को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और वह ग्रामीणों के डर का शिकार न हो, इसके लिए टीम ने सुरक्षात्मक रुख अपनाते हुए उसका बेहद सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू (बचाव) किया. रेस्क्यू के बाद, उस जंगली बिल्ली को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित विभागीय रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, जहां पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसकी सेहत की जांच की जा सके.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और बड़ी चुनौती मौके पर उमड़ी भारी भीड़ थी. पैंथर की अफवाह के कारण आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए थे, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही थी. इस स्थिति को संभालने के लिए सालमगढ़ थाना पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस बल ने सूझबूझ से काम लेते हुए भीड़ को नियंत्रित किया, कानून-व्यवस्था बनाए रखी और वन विभाग को बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा करने में सहयोग दिया.

वन विभाग की आमजन से महत्वपूर्ण अपील
इस पूरे घटनाक्रम के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बाद वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने आम जनता के लिए एक आवश्यक संदेश जारी किया है. वन विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी वन्यजीव को देखने पर बिना पुख्ता जानकारी के डर या अफवाह न फैलाएं, क्योंकि इससे न केवल जनता में बेवजह दहशत पैदा होती है, बल्कि वन्यजीवों की जान को भी खतरा हो सकता है.


वन विभाग या नियंत्रण कक्ष को दें सूचना
यदि आपके आसपास कोई अप्रत्याशित वन्यजीव दिखाई देता है, तो स्वयं कानून हाथ में लेने या उसे भगाने के बजाय तुरंत स्थानीय वन विभाग या नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दें.

बनाएं सुरक्षित दूरी
वन विभाग की टीम के पहुंचने तक वन्यजीव से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वहां भीड़ जमा न होने दें ताकि रेस्क्यू कार्य समय पर और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

ट्रेंडिंग न्यूज़

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

पुष्कर की पहाड़ियों में मिला नर कंकाल! खोपड़ी, हड्डियां और बाल मिलने से फैली सनसनी

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

उबालकर बनाई जाती है राजस्थान की ये खास बाटी, हर बाइट में मिलेगा होटल जैसा शाही स्वाद!

राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

जयपुर की पॉश कॉलोनी में देर रात घूमता दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान में खत्म होगी अफसरों की VIP सवारी! अब एक ही गाड़ी में जाएंगे अधिकारी

Tags:
Pratapgarh news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

Pratapgarh news
2

परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

rajasthan news
3

Rajasthan News: झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन, 3 हिस्ट्रीशीटरों के आलीशान मकान और दुकानें जमींदोज

Jhalawar News
4

जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

Rajasthan Road Accident
5

Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

rajasthan news