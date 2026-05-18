/प्रतापगढ़ में आधी रात खौफ का तांडव, जिसे समझ रहे थे खूंखार पैंथर का शावक, उसका सच जानकर हिल गए लोग!

Pratapgarh News: जिले के सालमगढ़ क्षेत्र में रविवार को उस समय भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया, जब क्षेत्र के सेवना गांव में एक हिंसक वन्यजीव के मौजूद होने की खबर आग की तरह फैल गई. शुरुआती अफवाहों में यह दावा किया गया कि गांव के रिहायशी या नजदीकी इलाके में एक पैंथर (तेंदुआ) का शावक देखा गया है. चूंकि पैंथर एक बेहद सतर्क और आक्रामक वन्यजीव माना जाता है, इसलिए उसके बच्चे की मौजूदगी की खबर से ग्रामीणों में यह डर बैठ गया कि उसकी मां (मादा पैंथर) भी शिकार की तलाश में आसपास ही मौजूद होगी. इस कयास ने देखते ही देखते पूरे गांव में खौफ का माहौल बना दिया.

वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और जांच

पैंथर के शावक की सूचना जैसे ही वन विभाग के नियंत्रण कक्ष तक पहुंची, विभाग तुरंत हरकत में आ गया. वन्यजीवों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन अधिकारी दिलीप सिंह गौड़ एवं सालमगढ़ वनपाल नारायण मीणा के नेतृत्व में एक विशेष रेस्क्यू टीम तुरंत साजो-सामान के साथ सेवना गांव के लिए रवाना हुई.

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मौके पर पहुंचकर वन अधिकारियों ने सबसे पहले उस स्थान को अपने नियंत्रण में लिया और स्थिति का बारीकी से मुआयना किया. वैज्ञानिक पद्धति और पैरों के निशान (पगमार्क) व शारीरिक बनावट की गहन जांच के बाद वन अधिकारियों ने पाया कि ग्रामीणों का डर पूरी तरह एक भ्रम पर आधारित था. वास्तव में, जिस जीव को पैंथर का शावक समझा जा रहा था, वह कोई पैंथर नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली थी.

जंगली बिल्ली का सुरक्षित रेस्क्यू और पुलिस का सहयोग

सच्चाई सामने आने के बाद वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाई. जंगली बिल्ली को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और वह ग्रामीणों के डर का शिकार न हो, इसके लिए टीम ने सुरक्षात्मक रुख अपनाते हुए उसका बेहद सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू (बचाव) किया. रेस्क्यू के बाद, उस जंगली बिल्ली को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित विभागीय रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, जहां पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसकी सेहत की जांच की जा सके.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और बड़ी चुनौती मौके पर उमड़ी भारी भीड़ थी. पैंथर की अफवाह के कारण आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए थे, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही थी. इस स्थिति को संभालने के लिए सालमगढ़ थाना पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस बल ने सूझबूझ से काम लेते हुए भीड़ को नियंत्रित किया, कानून-व्यवस्था बनाए रखी और वन विभाग को बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा करने में सहयोग दिया.

वन विभाग की आमजन से महत्वपूर्ण अपील

इस पूरे घटनाक्रम के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बाद वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने आम जनता के लिए एक आवश्यक संदेश जारी किया है. वन विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी वन्यजीव को देखने पर बिना पुख्ता जानकारी के डर या अफवाह न फैलाएं, क्योंकि इससे न केवल जनता में बेवजह दहशत पैदा होती है, बल्कि वन्यजीवों की जान को भी खतरा हो सकता है.



वन विभाग या नियंत्रण कक्ष को दें सूचना

यदि आपके आसपास कोई अप्रत्याशित वन्यजीव दिखाई देता है, तो स्वयं कानून हाथ में लेने या उसे भगाने के बजाय तुरंत स्थानीय वन विभाग या नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दें.

बनाएं सुरक्षित दूरी

वन विभाग की टीम के पहुंचने तक वन्यजीव से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वहां भीड़ जमा न होने दें ताकि रेस्क्यू कार्य समय पर और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके.