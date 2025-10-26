प्रतापगढ़ सरकारी स्कूल में चोरों का आतंक! हफ्ते में दो बार चोरी... प्रशासन पर उठे सवाल

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोबनिया में चोरी की लगातार दो घटनाओं ने विद्यालय प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों को सकते में डाल दिया है. एक ही सप्ताह के भीतर दो बार विद्यालय के अनाज भंडार को निशाना बनाए जाने से मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-Day Meal) पर गहरा संकट आ गया है.

एक सप्ताह में दो वारदात

प्रधानाचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चोरी की पहली घटना 18 अक्टूबर 2025 की रात को हुई थी. अज्ञात चोरों ने विद्यालय के नवीन भवन के कक्ष संख्या 14 से 24 बोरे गेहूं (लगभग 1200 किलो) चोरी कर लिए थे. इस घटना की रिपोर्ट अगले ही दिन, 19 अक्टूबर को पीपलखूंट थाने में दर्ज कराई गई थी.

हालांकि, पुलिस की ढिलाई के चलते, पहली घटना के कुछ ही दिन बाद चोरों ने फिर से दुस्साहस दिखाया. इस बार चोरों ने भोजन भंडारण कक्ष का ताला तोड़ा और वहाँ रखा करीब 240 किलो गेहूं चोरी कर लिया.

बच्चों के भोजन पर सीधा असर

विद्यालय स्टाफ का कहना है कि बार-बार हो रही चोरी की वारदातों से न केवल अनाज भंडार पर असर पड़ा है, बल्कि इसका सीधा असर बच्चों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था पर पड़ा है, जो अब बाधित हो गई है. प्रधानाचार्य ने दूसरी बार भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

ग्रामीणों ने की गिरफ्तारी की मांग

लगातार हो रही चोरी से विद्यालय परिसर में भय का माहौल बन गया है. ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से सख्त मांग की है कि चोरों की जल्द से जल्द पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए. उनका कहना है कि त्वरित कार्रवाई से ही विद्यालय परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी और बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना को पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा.



