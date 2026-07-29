/सड़क नहीं होने से बारिश में बढ़ी मुश्किल, कीचड़ में फंसकर स्कूल जाने को मजबूर हैं प्रतापगढ़ के बच्चे

Pratapgarh News: जिले के सेलारपुरा गांव के पास स्थित एक बस्ती में रहने वाले करीब 10 परिवार आज भी पक्के रास्ते की सुविधा से वंचित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनवाने के लिए वे कई वर्षों से ग्राम पंचायत और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. बारिश के दिनों में यह परेशानी और बढ़ जाती है.

बारिश होते ही कीचड़ में बदल जाता है रास्ता

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बस्ती में करीब 50 से 60 लोग रहते हैं. ग्रामीणों के अनुसार बरसात के दौरान बस्ती तक आने-जाने वाला रास्ता पूरी तरह कीचड़ में बदल जाता है. हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को पैदल निकलने में भी काफी परेशानी होती है. कई बार लोगों को आधे पैर तक कीचड़ में धंसकर रास्ता पार करना पड़ता है. इससे रोजमर्रा का आवागमन प्रभावित हो रहा है.

बच्चों के लिए स्कूल जाना भी मुश्किल

इस खराब रास्ते का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है. यश राज, नागेश, शिव राज सिंह, युवराज सिंह सहित अन्य बच्चे रोज इसी रास्ते से स्कूल आते-जाते हैं.

यश राज ने बताया कि कई बार स्कूल पहुंचने तक उनके कपड़े कीचड़ से गंदे हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें स्कूल से वापस घर भेज दिया जाता है. बच्चों का कहना है कि यह परेशानी एक-दो साल की नहीं, बल्कि कई वर्षों से बनी हुई है. इसके बावजूद अब तक रास्ते की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.

पिछले साल भी उठाई थी आवाज

ग्रामीण नटवर सिंह, बलवंत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह और जयपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष भी इस समस्या को मीडिया और प्रशासन के सामने रखा था. इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान रास्ता पूरी तरह खराब हो जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर पड़ता है. कीचड़ के कारण उन्हें आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

जिला कलेक्टर से पक्के रास्ते की मांग

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बस्ती तक जल्द से जल्द पक्का रास्ता बनवाने की मांग की है. उनका कहना है कि सड़क बनने से बस्ती के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी और बारिश के दिनों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी.