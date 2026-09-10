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हैंडपंप बंद, सड़कें जर्जर और झूल रहे बिजली के तार.... धरियावद के सिंहाड़ में कब सुधरेंगे हालात?

प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड की सिंहाड़ ग्राम पंचायत में ग्रामीण पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं से परेशान हैं. हैंडपंप बंद होने, अधूरी पाइपलाइन, झूलते बिजली तार, जर्जर सड़कों और जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत के प्रधान और उपप्रधान पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Sep 10, 2026, 03:00 PM IST | Updated:Sep 10, 2026, 03:00 PM IST
हैंडपंप बंद, सड़कें जर्जर और झूल रहे बिजली के तार.... धरियावद के सिंहाड़ में कब सुधरेंगे हालात?
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: गांवों में विकास और मूलभूत सुविधाओं के दावों के बीच धरियावद उपखंड की ग्राम पंचायत सिंहाड़ के ग्रामीण आज भी पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि समस्याएं नई नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से बनी हुई हैं. कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए.

ग्रामीणों में सबसे ज्यादा नाराजगी पंचायत के प्रधान और उपप्रधान को लेकर है. उनका आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने पंचायत के गांवों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए मौके पर आना तक जरूरी नहीं समझा.

पानी की समस्या
जिले के धरियावद उपखंड के सिंहाड़ गांव में पानी की समस्या सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो-तीन दिन से हैंडपंप बंद पड़ा है. ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. गांव में पर्याप्त पानी की टंकी की व्यवस्था भी नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन सिंहाड़ में कई जगह अभी तक पाइपलाइन ही नहीं खोदी गई. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नल कनेक्शन भी सभी घरों तक नहीं पहुंचे हैं.

गांव में झूल रहे बिजली के तार
गांव में बिजली व्यवस्था भी ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तार कई स्थानों पर काफी नीचे झूल रहे हैं. एक समय बिजली की लाइन गिरने की घटना भी हो चुकी है. ग्रामीणों के अनुसार उस दौरान रात करीब एक बजे बिजली की लाइन बंद करवानी पड़ी थी. लोगों का कहना है कि गांव में 11 हजार वोल्ट की लाइन से जुड़ा खतरा बना हुआ है और यदि समय रहते व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि बिजली समय पर नहीं आती और कई बार रातभर कटौती की स्थिति रहती है. इससे घरेलू कामकाज के साथ बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित होते हैं.

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जर्जर हो चुकी हैं सड़कें
गांव में बनी सीसी सड़कें भी अब जर्जर हो चुकी हैं. ग्रामीणों के अनुसार, सड़कें काफी पुरानी हैं और जगह-जगह टूटने लगी हैं. सड़क की स्थिति खराब होने से आवागमन में परेशानी होती है. इसके अलावा गांव में पानी निकासी की समस्या भी बनी हुई है. बारिश के दौरान समस्या और गंभीर होने की आशंका ग्रामीणों ने जताई. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, नाली, सफाई, पानी और बिजली जैसी समस्याएं किसी बड़ी योजना की मांग नहीं हैं, बल्कि ये गांव की बुनियादी जरूरत हैं. इसके बावजूद लंबे समय से इन समस्याओं का समाधान नहीं होना पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े करता है.

ग्रामीणों में प्रधान और उपप्रधान को लेकर नाराजगी
ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की प्रधान हकरी देवी मीणा और उपप्रधान रागिनी चौधरी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव और ग्रामीणों के बीच दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी समस्याओं की सुध लेने कोई नियमित रूप से नहीं आता. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया. जनसुनवाई या बैठक जैसे कार्यक्रमों में समस्या बताने पर आश्वासन तो मिलता है, लेकिन उसके बाद मौके पर आकर समस्या देखने और समाधान करवाने की गंभीर पहल नजर नहीं आती.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बड़े-बड़े दावों की नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले काम की जरूरत है. अब देखना यह है कि ग्रामीणों की शिकायतों और आरोपों के बाद पंचायत प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर समस्याओं का जायजा लेते हैं या सिंहाड़ के ग्रामीण इसी तरह मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करते रहते हैं.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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