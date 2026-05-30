/कौन हैं SP बी. आदित्य, जिन्हें मिलेगा राजस्थान DGP डिस्क सम्मान, प्रतापगढ़ पुलिस में छाई खुशी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी. आदित्य को राजस्थान पुलिस का प्रतिष्ठित 'डीजीपी डिस्क सम्मान' प्रदान किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों में उनका नाम सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है. यह सम्मान उन्हें जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करने और उत्कृष्ट पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है.

राजस्थान पुलिस में डीजीपी डिस्क सम्मान को एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उपलब्धि माना जाता है. यह सम्मान उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते हुए पुलिसिंग के उच्च मानकों को स्थापित किया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यभर के 18 अधिकारियों का हुआ चयन

राजस्थान पुलिस मुख्यालय की चयन समिति ने विभिन्न मानकों और उपलब्धियों के आधार पर राज्यभर के 18 पुलिस अधिकारियों का चयन किया है. इन अधिकारियों में प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य का नाम भी प्रमुखता से शामिल है. चयन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के कार्यों, उपलब्धियों और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का मूल्यांकन किया गया. यह उपलब्धि न केवल एसपी बी. आदित्य के लिए बल्कि प्रतापगढ़ जिले की पूरी पुलिस टीम के लिए भी गौरव का विषय मानी जा रही है.

इन मानकों के आधार पर हुआ चयन

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सम्मान के लिए चयन करते समय अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की मजबूती, पुलिस कार्यप्रणाली में नवाचार, प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व और आमजन के बीच विश्वास कायम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को आधार बनाया गया है.

प्रतापगढ़ जिले में हाल के समय में पुलिस की सक्रिय कार्यशैली, त्वरित कार्रवाई और जनहित से जुड़े मामलों में प्रभावी पुलिसिंग की लगातार सराहना होती रही है. जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों को भी इस सम्मान के पीछे एक प्रमुख कारण माना जा रहा है.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मान सूची में शामिल

डीजीपी डिस्क सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची में अजमेर रेंज के आईजी राजेंद्र सिंह और जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं. ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य का चयन होना जिले के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है.

जिलेभर में खुशी और गर्व का माहौल

एसपी बी. आदित्य को सम्मान मिलने की खबर सामने आते ही पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई. विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे प्रतापगढ़ पुलिस की सामूहिक मेहनत, समर्पण और बेहतर कार्यसंस्कृति का परिणाम बताया है.

वहीं जिले के लोगों ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रतापगढ़ पुलिस के प्रति बढ़ते जनविश्वास और बेहतर पुलिसिंग की पहचान बताया है. यह सम्मान भविष्य में भी जिले की पुलिस टीम को और अधिक जिम्मेदारी तथा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा.