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कौन हैं SP बी. आदित्य, जिन्हें मिलेगा राजस्थान DGP डिस्क सम्मान, प्रतापगढ़ पुलिस में छाई खुशी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य को उत्कृष्ट कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सराहनीय पुलिस सेवाओं के लिए राजस्थान पुलिस का प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क सम्मान मिलेगा. राज्यभर के 18 चयनित अधिकारियों में उनका नाम शामिल है.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: May 30, 2026, 11:17 AM|Updated: May 30, 2026, 11:17 AM
कौन हैं SP बी. आदित्य, जिन्हें मिलेगा राजस्थान DGP डिस्क सम्मान, प्रतापगढ़ पुलिस में छाई खुशी
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी. आदित्य को राजस्थान पुलिस का प्रतिष्ठित 'डीजीपी डिस्क सम्मान' प्रदान किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों में उनका नाम सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है. यह सम्मान उन्हें जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करने और उत्कृष्ट पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है.

राजस्थान पुलिस में डीजीपी डिस्क सम्मान को एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उपलब्धि माना जाता है. यह सम्मान उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते हुए पुलिसिंग के उच्च मानकों को स्थापित किया हो.

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राज्यभर के 18 अधिकारियों का हुआ चयन
राजस्थान पुलिस मुख्यालय की चयन समिति ने विभिन्न मानकों और उपलब्धियों के आधार पर राज्यभर के 18 पुलिस अधिकारियों का चयन किया है. इन अधिकारियों में प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य का नाम भी प्रमुखता से शामिल है. चयन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के कार्यों, उपलब्धियों और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का मूल्यांकन किया गया. यह उपलब्धि न केवल एसपी बी. आदित्य के लिए बल्कि प्रतापगढ़ जिले की पूरी पुलिस टीम के लिए भी गौरव का विषय मानी जा रही है.

इन मानकों के आधार पर हुआ चयन
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सम्मान के लिए चयन करते समय अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की मजबूती, पुलिस कार्यप्रणाली में नवाचार, प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व और आमजन के बीच विश्वास कायम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को आधार बनाया गया है.

प्रतापगढ़ जिले में हाल के समय में पुलिस की सक्रिय कार्यशैली, त्वरित कार्रवाई और जनहित से जुड़े मामलों में प्रभावी पुलिसिंग की लगातार सराहना होती रही है. जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों को भी इस सम्मान के पीछे एक प्रमुख कारण माना जा रहा है.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मान सूची में शामिल
डीजीपी डिस्क सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची में अजमेर रेंज के आईजी राजेंद्र सिंह और जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं. ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य का चयन होना जिले के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है.

जिलेभर में खुशी और गर्व का माहौल
एसपी बी. आदित्य को सम्मान मिलने की खबर सामने आते ही पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई. विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे प्रतापगढ़ पुलिस की सामूहिक मेहनत, समर्पण और बेहतर कार्यसंस्कृति का परिणाम बताया है.

वहीं जिले के लोगों ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रतापगढ़ पुलिस के प्रति बढ़ते जनविश्वास और बेहतर पुलिसिंग की पहचान बताया है. यह सम्मान भविष्य में भी जिले की पुलिस टीम को और अधिक जिम्मेदारी तथा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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