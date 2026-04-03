प्रतापगढ़ में शिकारियों की एक गलती और उजड़ गया परिवार! सुहागपुरा में फायरिंग से कांप उठा गांव

Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है. शिकार के इरादे से आए बदमाशों की लापरवाही और दुस्साहस के कारण एक युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. यहां इस पूरे घटनाक्रम और पुलिसिया कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया गया है:

खेत में रखवाली कर रहे युवक पर जानलेवा हमला

घटना 30 मार्च की है, जब पनावला निवासी वरदीचंद्र गुर्जर का भतीजा अंकुश (उर्फ पप्पू) अपने दो साथियों, शांतिलाल और रुद्राक्ष के साथ खेत पर मक्का की फसल की रखवाली कर रहा था. इसी दौरान, शिकार के उद्देश्य से कुछ लोग अनधिकृत रूप से खेत में घुस आए. बिना किसी चेतावनी के बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इस अचानक हुए हमले में एक गोली सीधे अंकुश के सिर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.

अस्पताल में जीवन की जंग

गंभीर रूप से घायल अंकुश को तुरंत प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय ले जाया गया. सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और चिकित्सक उसे बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. इस घटना के बाद से ही गुर्जर समाज और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल देखा जा रहा है.

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारियां

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए. थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने जाल बिछाया और सफलता हासिल की. सबसे पहले पुलिस ने लक्ष्मण (उर्फ लछिया) और गणेश मीणा को हिरासत में लिया. इसके बाद पुलिस ने बिलड़ी निवासी गेंदराज (उर्फ बाबू) और मांगीलाल को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. पुलिस ने आरोपी गणेश मीणा के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई 'एक नाल टोपीदार बंदूक' और वह मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है, जिससे आरोपी मौके से फरार हुए थे.

गहन जांच और आगामी कदम

पुलिस का कहना है कि यह केवल एक शिकार का मामला है या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश, इसकी हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है. हालांकि चार मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन टीम अभी भी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साजिश में अन्य लोग भी शामिल थे.

प्रतापगढ़ पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अवैध हथियारों के खिलाफ और सख्त अभियान चलाया जाए. फिलहाल पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की निगरानी बनी हुई है.

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