आकाशीय बिजली का कहर! प्रतापगढ़ के ठाकरा गांव में टिन शेड टूटा, 4 मासूम घायल

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र के ठाकरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मकान का टिन शेड टूट गया. हादसे में चार नाबालिग बच्चे घायल हो गए. सभी का इलाज जारी है, परिवार ने मुआवजे की मांग की है.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र के घंटाली अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायत भीमेडी के ठाकरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में सीमेंट का टिन शेड टूटकर गिर पड़ा, जिससे घर के अंदर मौजूद चार नाबालिग बच्चे घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजन घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे.
जानकारी के अनुसार मोहन पिता नाकुडा के घर पर अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी. झटके से टिन शेड भरभराकर नीचे गिर गया. इस दौरान गीता, रक्षा, अंकेश और जमना घायल हो गए. बच्चों को सिर, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं. सभी का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है.
Pratapgarh: अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 21 सिलेंडर और रिफिलिंग मशीनें जब्त
प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग और जानलेवा अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया.
इन ठिकानों पर हुई छापेमारी
जिला रसद अधिकारी रामचन्द्र शेरावत के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने तीन प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया.नीमच रोड पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए टीम ने 11 घरेलू सिलेंडर, एक रिफिलिंग मशीन और 2 मोटर साइकिल गैस चैम्बर जब्त किए. मस्जिद रोड पर एक सर्विस सेंटर पर दबिश दी गई, जहां अवैध भंडारण पाए जाने पर 8 घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े गए. तो बांसवाड़ा रोड व्यावसायिक कार्यों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 2 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए.
जब्ती और आगामी कार्रवाई
प्रवर्तन टीम ने कुल 21 घरेलू सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त कर आध्या इण्डेन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दे दिए हैं. इस कार्रवाई में प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत सहित कालूराम ताबियार, प्रदीप परमार और प्रद्युमन नाथ रावल शामिल रहे. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू गैस का अवैध रिफिलिंग या व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
