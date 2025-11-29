प्रतापगढ़ में खाद का‘काला कारोबार’उजागर! किसान सड़क पर विरोध प्रदर्शन

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत लगातार गहराती जा रही है, जिससे किसान गंभीर संकट में हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आज ग्राम पंचायत लुहारिया में आक्रोशित किसानों ने लैंप (वितरण केंद्र) पर ताला लगाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया. किसानों का कहना है कि वे नियमित आपूर्ति नहीं होने से परेशान हैं और अपनी फसलों को बचाने को लेकर गंभीर चिंता में हैं.

'खुली कालाबाजारी' का आरोप

किसानों ने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए इसे खुली कालाबाजारी करार दिया. ग्रामीण नरेंद्र कुमार ने बताया कि- यूरिया बाजार में उपलब्ध तो है, लेकिन किसानों को ₹270 की सरकारी दर वाली बोरी के लिए ₹500 से ₹600 तक चुकाने पड़ रहे हैं. यूरिया ही नहीं, डीएपी खाद के लिए भी ₹1600 तक वसूले जा रहे हैं. किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं होगी, लैंप बंद रहेगा और ताला नहीं खुलेगा.

खाद माफिया सक्रिय, किसान मानसिक दबाव में

किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक सख्ती नहीं होने की वजह से खाद माफिया सक्रिय हो गए हैं, जो खुलेआम मनमाने दाम वसूल रहे हैं. प्रतापगढ़ के सिटी बाजार सहित कई स्थानों पर महंगे दाम में खाद बिकने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं. किसानों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि फसल संकट, बढ़ते नुकसान और खाद की अनुपलब्धता के कारण कई किसान गंभीर मानसिक दबाव में हैं, जिससे हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं.

किसानों ने सुझाव दिया कि यदि कृषि विभाग की निगरानी में ट्रकों से सीधे खाद वितरण शुरू किया जाए तो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. सभी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और खाद वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया जाए, ताकि गहराता संकट जल्द कम हो सके.

