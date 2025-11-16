Zee Rajasthan
वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ में अनोखा जश्न, गूंजा देशभक्ति का जोश

Rajasthan news: राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रतापगढ़ शहर कोतवाली में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें पुलिस, छात्रों और CLG सदस्यों ने सामूहिक गायन किया और स्वदेशी अपनाने तथा राष्ट्रहित में एकजुट होने का संकल्प लिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 16, 2025, 11:11 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 11:11 AM IST

Pratapgarh news: राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 15 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ शहर कोतवाली में गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शहर कोतवाल दीपक बंजारा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति और हर्षोल्लास का माहौल रहा, जिससे पूरा परिसर वंदे मातरम् की गूंज से महक उठा.

छात्रों ने किया सामूहिक गायन

इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों, CLG सदस्यों, सुरक्षा सखियों, ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों और विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा मधुर स्वर में वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुई. राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन ने उपस्थित सभी लोगों को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया.संकल्प: उपस्थित सभी जनों ने इस अवसर पर स्वदेशी अपनाने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और राष्ट्रहित में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया.

सांस्कृतिक गौरव का संदेश

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, स्वावलंबन और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देते हुए 'वंदे मातरम्' की 150 वीं वर्षगांठ को यादगार बना गया.अपलोडिंग: सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पोर्टल पर भी इस कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्राफ एवं वीडियो अपलोड किए गए हैं, ताकि इस ऐतिहासिक क्षण को रिकॉर्ड किया जा सके.शहर कोतवाली का यह विशेष आयोजन यह दर्शाता है कि पुलिस और आम नागरिक दोनों ही राष्ट्रगीत और देश के प्रति अपनी अटूट आस्था और सम्मान व्यक्त करने के लिए एकजुट हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

