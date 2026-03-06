प्रतापगढ़ में ACB की बड़ी कार्रवाई, VDO और दलाल 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी ने प्रतापगढ़ में बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी और उसके दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी प्रतापगढ़ इकाई द्वारा की गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी और दलाल राजमल हाड़ोती को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया.

एसीबी को मिली शिकायत में परिवादी ने बताया था कि उसके मकान के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिए ग्राम पंचायत सुहागपुरा के ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी ने 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. यशवंत जोशी के पास ग्राम पंचायत कचोटिया का अतिरिक्त चार्ज भी है. शिकायत के अनुसार आरोपी अधिकारी ने रिश्वत की रकम सीधे लेने के बजाय अपने दलाल राजमल हाड़ोती, जो एक ई-मित्र संचालक है, के माध्यम से लेने की बात कही थी.

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 27 फरवरी को मामले का सत्यापन कराया. जांच के दौरान सामने आया कि ग्राम विकास अधिकारी ने दलाल के जरिए 12 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. इसमें से 8 हजार रुपये रजिस्ट्री से पहले और शेष राशि रजिस्ट्री के बाद देने की बात तय हुई थी.

इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई. एसीबी के उप महानिरीक्षक रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में प्रतापगढ़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. योजना के तहत टीम ने मौके पर पहुंचकर दलाल राजमल हाड़ोती को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

कार्रवाई के दौरान दलाल से मोबाइल पर ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी से बात करवाई गई. बातचीत के दौरान आरोपी अधिकारी ने रिश्वत राशि लेने की बात स्वीकार की और रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने के लिए ई-मित्र केंद्र पर आने को कहा. इस बातचीत के बाद मामले में उसकी भूमिका स्पष्ट हो गई.

इसके बाद एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

एसीबी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और एसीबी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस तरह की रिश्वतखोरी के अन्य मामले भी जुड़े हुए हैं या नहीं.

