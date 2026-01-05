Zee Rajasthan
Pratapgarh News: वाटर वर्क्स रोड पर युवक पर जानलेवा हमला, लाठी-पाइप से पीटकर पैर तोड़ा, उदयपुर रेफर

Rajasthan News: शहर के वाटर वर्क्स रोड पर कल देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने लाठियों और पाइपों से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवक का पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया.

Pratapgarh News: वाटर वर्क्स रोड पर युवक पर जानलेवा हमला, लाठी-पाइप से पीटकर पैर तोड़ा, उदयपुर रेफर

Pratapgarh Crime News: : प्रतापगढ़ शहर के वाटर वर्क्स रोड पर कल देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक पर एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने लाठियों और पाइप से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवक का पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया. गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय से उदयपुर रेफर किया गया है. यह पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

घायल युवक की पहचान 26 वर्षीय फारूक पुत्र महमूद कुरैशी के रूप में हुई है, जो पेशे से टैक्सी चालक है. पुलिस के अनुसार, 3 जनवरी को फारूक मध्य प्रदेश के मुल्तानपुरा से एक युवती और प्रतापगढ़ के गोपालगंज निवासी अमन पुत्र नजमुद्दीन गोरी को अपनी ऑल्टो कार से नीमच छोड़कर आया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में उसी दिन आपसी राजीनामा भी हो गया था.

इसके बावजूद रविवार शाम फारूक जब बस स्टैंड से पैदल अपने घर लौट रहा था, तभी वाटर वर्क्स रोड स्थित हरिजन मोहल्ले के सामने चार-पांच मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 12 से ज्यादा युवकों ने उसे घेर लिया. आरोप है कि हमलावरों ने बिना कुछ कहे उस पर लाठियों और पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए. हमले में गंभीर रूप से घायल फारूक सड़क पर गिर पड़ा, जिसे परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, उसके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. सूत्रों के मुताबिक हमलावर मुल्तानपुरा और सुभाष चौक क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

