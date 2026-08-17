/प्रतापगढ़ में वार्ड आरक्षण के बाद गरमाई शहरी सियासत, दावेदारों की धड़कनें तेज

Pratapgarh Municipal Election: प्रतापगढ़ जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब और तेज हो गई है. प्रतापगढ़ नगर परिषद समेत जिले की चार नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण तय होने के बाद संभावित पार्षद प्रत्याशियों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं. सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में लॉटरी के जरिए वार्डों का आरक्षण किया गया. इस दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.



आरक्षण की तस्वीर सामने आते ही लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों के सामने अब स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है. कुछ दावेदारों के लिए उनके पसंदीदा वार्ड आरक्षित श्रेणी में चले गए हैं, जबकि कुछ को अब दूसरे वार्ड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ सकती है.

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प्रतापगढ़ नगर परिषद के 40 वार्डों का आरक्षण

प्रतापगढ़ नगर परिषद के सभी 40 वार्डों का आरक्षण लॉटरी से तय किया गया है. इसमें सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के साथ महिला आरक्षण का भी निर्धारण हुआ.

एसटी के लिए वार्ड 1, 6 और 7 रखे गए हैं. इनमें वार्ड 7 एसटी महिला के लिए है. एससी वर्ग के लिए वार्ड 3, 5, 21, 24 और 32 आरक्षित किए गए हैं. इनमें 5 और 24 एससी महिला के लिए हैं. ओबीसी के लिए वार्ड 4, 11, 17, 18, 27, 29, 31 और 38 तय किए गए हैं. इनमें 11, 18 और 27 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं. वहीं सामान्य महिला के लिए वार्ड 13, 16, 28, 30, 33, 34, 37 और 40 रखे गए हैं. बाकी वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.



छोटी सादड़ी में 25 वार्डों की स्थिति साफ

छोटी सादड़ी नगर पालिका के 25 वार्डों का आरक्षण भी लॉटरी के जरिए तय किया गया. यहां एससी के लिए वार्ड 2, 10, 13 और 14 आरक्षित किए गए हैं. इनमें वार्ड 10 एससी महिला के लिए है.



एसटी के लिए वार्ड 11 निर्धारित किया गया है. ओबीसी वर्ग में वार्ड 4, 8, 16, 23 और 24 शामिल हैं. इनमें वार्ड 4 और 16 ओबीसी महिला के लिए हैं.



सामान्य महिला के लिए वार्ड 5, 6, 7, 9 और 19 आरक्षित किए गए हैं. इसके बाद सामान्य वर्ग के वार्डों में 1, 3, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22 और 25 शामिल हैं.



अरनोद में भी बदले दावेदारों के समीकरण

अरनोद नगर पालिका के 20 वार्डों का आरक्षण भी सामने आ गया है. यहां वार्ड 1 एसटी महिला और वार्ड 2 एसटी के लिए आरक्षित है. एसटी के लिए वार्ड 8 भी निर्धारित किया गया है. एससी वर्ग के लिए वार्ड 15 और 16 रखे गए हैं. इनमें वार्ड 15 एससी महिला के लिए है. ओबीसी के लिए वार्ड 7, 10, 11 और 13 आरक्षित किए गए हैं. वार्ड 11 ओबीसी महिला के लिए है.



सामान्य महिला के लिए वार्ड 3, 4, 9 और 18 रखे गए हैं. बाकी वार्ड सामान्य वर्ग में हैं. आरक्षण के बाद अब अरनोद में भी संभावित उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है.

धरियावद में 20 वार्डों का आरक्षण तय

धरियावद नगर पालिका के 20 वार्डों की तस्वीर भी साफ हो गई है. यहां सामान्य महिला के लिए वार्ड 1, 6, 10 और 20 आरक्षित किए गए हैं. ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 3, 4, 5 और 11 निर्धारित हैं. इनमें वार्ड 5 ओबीसी महिला के लिए है. एससी महिला के लिए वार्ड 15 आरक्षित किया गया है. एसटी के लिए वार्ड 7, 17 और 19 रखे गए हैं. बाकी वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं.



आरक्षण के बाद अब टिकट की दौड़ तेज

वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार चुनने की चुनौती भी बढ़ गई है. जिन नेताओं और संभावित प्रत्याशियों ने पहले से किसी खास वार्ड को लेकर तैयारी शुरू कर रखी थी, उन्हें अब आरक्षण के मुताबिक अपनी रणनीति बदलनी होगी. प्रतापगढ़ नगर परिषद के सभापति पद के लिए महिला सामान्य सीट का आरक्षण पहले ही तय हो चुका है. ऐसे में वार्ड आरक्षण के बाद शहरी राजनीति में दावेदारी और भी दिलचस्प हो गई है. अब संभावित प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में समीकरण तलाशने के साथ पार्टी स्तर पर टिकट के लिए भी संपर्क बढ़ा सकते हैं.



कुल मिलाकर प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद और धरियावद में वार्ड आरक्षण की लॉटरी ने आगामी नगर निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है. अब नजर राजनीतिक दलों के अगले कदम और टिकट बंटवारे पर रहेगी.

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