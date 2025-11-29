Pratapgarh Weather Update: कांठल में बढ़ी ठंड, सर्द हवाओं और कोहरे ने दिलाई कड़ाके की सर्दी की आहट

Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ कांठल क्षेत्र में शुक्रवार को सर्द हवाओं ने मौसम का मिज़ाज बदल दिया. सुबह की शुरुआत तेज़ ठंडक के साथ हुई, जिसने लोगों को कड़ाके की सर्दी के आगमन का एहसास करा दिया. जिले में शहर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बुजुर्गों का कहना है कि मौसम में आई ठंडक अब असली सर्दी की शुरुआत का संकेत दे रही है.
Pratapgarh Weather Update: बदलते मौसम का असर बाज़ारों में भी दिखने लगा है. गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है. व्यापारी संजय कुमार का कहना है कि तापमान गिरने के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा होने लगा है. वहीं शाम होते ही गर्म खाद्य पदार्थों के स्टॉल पर भीड़ उमड़ने लगी है.
किसानों के लिए भी यह मौसम राहत लेकर आया है. रबी फसलों के लिए आवश्यक ठंडक का असर अब जमीन तक दिखाई देने लगा है. किसानों ने उम्मीद जताई है कि गेहूं और चने की बुवाई के लिए यह मौसम बेहद अनुकूल साबित होगा.उधर, अरावली की उपत्यकाओं में तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण पहाड़ियों पर कोहरा छाने लगा है.
सुबह सड़कों, बाजारों और वन क्षेत्र की पगडंडियों पर टहलने निकले लोगों ने कोहरे और बादलों के बीच से उगते सूरज के नज़ारे का आनंद लिया. हल्की लालिमा बिखेरता सूरज लोगों को आकर्षित करता रहा.न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ कुछ राहत मिली, लेकिन अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट ने दिनभर ठंडक बनाए रखी.
सुबह लोग अलाव का सहारा लेते दिखे, जबकि दिन में हवा और कोहरे की वजह से हल्की सर्दी का असर पूरे दिन महसूस किया गया. कांठल क्षेत्र में मौसम कड़ाके की सर्दी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है.
