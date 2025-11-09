Pratapgarh Weather Update: लगातार बारिश से प्रतापगढ़ के किसानों की फसलें बर्बाद, कई जगहों पर दोबारा बुवाई करनी पड़ी

Pratapgarh Weather Update: जिले के किसानों के लिए इस साल का खरीफ और रबी दोनों सीजन भारी साबित हुआ है. पिछले दिनों जिले में हुई लगातार बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. पहले जहां सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, वहीं अब अफीम, मेथी, लहसुन और गेहूं जैसी अगली फसलें भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गईं.

जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर से शुरू हुई लगातार पांच दिनों की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर ताला जड़ दिया. खेतों में पानी भर जाने से नई बोई गई फसलें सड़ गईं, वहीं कई इलाकों में मिट्टी की ऊपरी परत बह जाने से बीज तक नष्ट हो गए. खेतों की हालत इतनी खराब हो गई कि कई जगहों पर दोबारा बुवाई तक करनी पड़ रही है.

स्थानीय किसान मदनलाल साहू ने बताया कि इस बार अतिवृष्टि से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. पहले सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो गई. हमने उम्मीद के साथ अफीम और गेहूं की बुवाई की थी, लेकिन फिर से बरसात शुरू हो गई और सारी मेहनत बेकार हो गई. खेतों में बीज तक नष्ट हो गए हैं.

उन्होंने बताया कि लगातार दो बार फसलें खराब होने से किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है. कई किसान कर्ज लेकर खेती कर रहे थे, लेकिन अब फसल खराब होने से कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ गई है. बावजूद इसके, किसान हिम्मत नहीं हार रहे हैं. उन्होंने दोबारा अफीम और गेहूं की बुवाई शुरू कर दी है.

किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो नई फसल से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है. जिले के कई इलाकों में फिलहाल खेतों की मिट्टी फिर से तैयार की जा रही है और किसान इस उम्मीद में जुटे हैं कि अबकी बार मौसम उनका साथ देगा.

