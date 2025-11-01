Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ में घनी धुंध से ढका अरनोद, ठंडी हवाओं के बीच सर्दी ने दी दस्तक

Pratapgarh Weather Update: जिले के अरनोद नगर में शनिवार की सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही था. पूरा इलाका घनी धुंध की चादर में लिपटा दिखाई दिया. सुबह के समय दृश्यता इतनी कम थी कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा. सड़कों, गलियों और खेतों में फैली सफेद धुंध ने पूरे नगर को रहस्यमयी रूप दे दिया. यह इस सीजन की अब तक की सबसे घनी धुंध बताई जा रही है.

पिछले कुछ दिनों से अरनोद सहित प्रतापगढ़ जिले में रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. बारिश के बाद अब ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है. सुबह-सुबह ठंडी बयार और नमी भरी हवा ने तापमान में गिरावट ला दी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा.



शहरवासियों ने अब सर्दी के लिए तैयारी शुरू कर दी है. सुबह के वक्त लोग स्वेटर, शॉल और जैकेट में नजर आने लगे हैं. वहीं, अरनोद के प्रमुख चौक-चौराहों और गलियों में स्थित चाय की दुकानों पर सुबह-सुबह भारी भीड़ देखने को मिली. लोग गरमागरम चाय की चुस्कियों के साथ ठंड का स्वागत करते दिखे.

खेतों में धुंध का असर गहराया रहा

धुंध के कारण दृश्यता में कमी से राहगीरों और वाहन चालकों को खासा एहतियात बरतना पड़ा. सुबह करीब 8 बजे तक सड़कें और खेतों में धुंध का असर गहराया रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों की तरफ जाते समय मोटी धुंध से दो-चार होते दिखे. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद साफ आसमान और ठंडी हवा के चलते धुंध का बनना स्वाभाविक प्रक्रिया है.

सुबहें और शामें दोनों ठंडी होने लगी

अरनोद नगर में तापमान में गिरावट के साथ ही वातावरण में सर्दी की खुशबू घुलने लगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सुबहें और शामें दोनों ठंडी होने लगी हैं, और दिन में भी धूप पहले जैसी नहीं चुभती. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले सप्ताह में प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में रात का तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

कुल मिलाकर, अरनोद में बरसात के बाद मौसम ने करवट ले ली है. घनी धुंध, ठंडी हवाएं और सुबह की चाय की महक ने इस बार सर्दी के मौसम की आधिकारिक दस्तक दे दी है. शहर का नज़ारा अब पूरी तरह सर्दियों के रंग में रंग चुका है.

