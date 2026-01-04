Pratapgarh Weather Update: कोहरे की सफेद चादर में लिपटा प्रतापगढ़, हड्डियां ही नहीं, दांत तक किटकिटा गए

Pratapgarh Weather Update: कोहरे के साथ तेज ठंड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं. तापमान में आई गिरावट के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग अलाव और आग का सहारा लेते नजर आए. चौक-चौराहों, बस स्टैंड और बाजारों में जगह-जगह अलाव जलाए गए, जहां लोग हाथ सेंकते दिखाई दिए. ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचने के लिए लोग कंबल, शॉल और भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे. सुबह की ठिठुरन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और राहगीरों पर पड़ा, जिन्हें रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकलना ही पड़ा.

मौसम में आई इस अचानक सर्दी ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया. स्कूल जाने वाले बच्चों को अतिरिक्त गर्म कपड़े पहनकर निकलना पड़ा, वहीं कई अभिभावक बच्चों को लेकर खासे सतर्क नजर आए. ठंड और कोहरे के इस दोहरे असर ने यह साफ कर दिया कि सर्द मौसम अब अपने पूरे रंग में आ चुका है.

कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का घना कोहरा सुबह के समय काफी परेशानी खड़ी कर देता है. खासकर दुपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए हालात जोखिम भरे हो जाते हैं. कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है, ऐसे में लोग बेहद सतर्कता बरत रहे हैं.

दृश्यता प्रभावित हो सकती

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. साथ ही सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वाहन चलाते समय गति धीमी रखें, फॉग लाइट और हेडलाइट का प्रयोग करें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें.

कोहरे में लिपटी यह सर्द सुबह प्रतापगढ़ के लोगों के लिए चुनौती बनकर सामने आई. हालांकि, अलाव के चारों ओर जुटी गर्माहट ने ठंड के बीच इंसानी जज्बे और आपसी मेलजोल की एक खूबसूरत तस्वीर भी पेश की, जिसने सर्द माहौल में थोड़ी राहत जरूर दी.

