Pratapgarh Weather Update: अरनोद में लगातार बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी, फसलों पर संकट के बादल

Pratapgarh Weather Update: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र में बरसात का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. कभी-कभार निकली धूप किसानों के लिए उम्मीद जगाती है लेकिन अगले ही दिन फिर से शुरू हुई मूसलाधार बारिश उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देती है. इस लगातार बरसात ने किसानों की परेशानी को दोगुना कर दिया है. 

Published: Sep 04, 2025, 12:21 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 12:21 PM IST

खेतों में जगह-जगह पानी भर गया है. लगातार बनी नमी ने खरीफ की फसलों पर कीट और रोगों का खतरा मंडरा दिया है. खासकर सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हो रही है. किसानों का कहना है कि खेतों में पानी भरा होने के कारण दवाई का छिड़काव संभव नहीं है. यदि यही स्थिति कुछ दिनों तक और बनी रही तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा.

किसान मुन्ना लाल डांगी ने बताया कि खेतों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है. ऐसे में छिड़काव करना संभव नहीं है. अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो पूरी मेहनत और लागत बर्बाद हो जाएगी. यही स्थिति अन्य गांवों के किसानों की भी है.

गांव-गांव के किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और मौसम खुलने की दुआ कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मौसम खुल जाएगा और वे खेतों में जाकर छिड़काव कर फसल को बचा पाएंगे. लेकिन अगर बारिश यूं ही जारी रही तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं, जिससे कर्ज और आर्थिक संकट का बोझ और बढ़ जाएगा.

किसानों की यह बेबसी साफ झलकती है कि जहां अच्छी बारिश को वे अपनी फसल और खुशहाली के लिए वरदान मानते हैं, वहीं अब यही बारिश उनके लिए संकट का कारण बन गई है. प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से राहत की कोई ठोस पहल न होने से किसान खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं.


लगातार बरसात और खेतों में खड़ी फसलों की बिगड़ती हालत को देखते हुए अब यह कहना मुश्किल नहीं है कि यदि समय रहते मौसम में सुधार और मदद नहीं मिली, तो अरनोद क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

