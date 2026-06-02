/Rajasthan News: प्रतापगढ़ में 80KMH की रफ्तार से देर रात चली आंधी–बारिश, जनजीवन प्रभावित

Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ जिले में सोमवार देर शाम मौसम ने अचानक करवट लेते हुए अपना उग्र रूप दिखाया. सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिलेभर में करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से तेज हवाएं चलीं और लगभग एक घंटे तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा. लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से झुलस रहे लोगों को जहां इस बारिश से बदनतोड़ गर्मी से बड़ी राहत मिली है, वहीं यह तेज आंधी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी आफत बनकर भी टूटी है.

आसमान में छाए काले बादल

सोमवार शाम होते-होते जिले के आसमान को घने काले बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी का गुबार उठने लगा. इसके तुरंत बाद शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया.शहरों और कस्बों के मुख्य चौराहों, सड़कों और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.आंधी और बारिश के कारण दृश्यता इतनी कम हो गई कि चालकों को दिन में ही अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंग-रेंग कर गुजरना पड़ा.

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कहीं गिरे पेड़ और बिजली के पोल, तो कहीं उड़े टीनशेड

तेज अंधड़ के कारण जिले के कई गांवों और कस्बों से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं.आंधी के प्रभाव से दर्जनों स्थानों पर विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए. कई क्षेत्रों में बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होकर गिर गए, जिससे सुरक्षा के लिहाज से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित कर दी गई.ग्रामीण अंचलों में कई कच्चे मकानों की दीवारें ढह गईं और घरों के ऊपर रखे टीनशेड हवा में उड़ गए. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है. प्रशासन की टीमें धरातल पर पहुंचकर हुए नुकसान का सटीक आंकलन करने में जुट गई हैं.

सुहावना हुआ मौसम

इस आफत के बीच, बारिश के बाद प्रतापगढ़ जिले के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा माहौल सुहावना और ठंडा हो गया है. जहां आमजन ने उमस भरी गर्मी से चैन की सांस ली है, वहीं क्षेत्र के किसान भी इस प्री-मानसून बारिश को कृषि कार्यों के लिए अमृत मान रहे हैं. किसानों का कहना है कि खेतों में नमी बढ़ने से आगामी फसलों की बुआई और खेतों को तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी.

आगामी दिनों के लिए प्रशासन का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से आगामी दिनों में भी प्रतापगढ़ जिले का मौसम ऐसा ही परिवर्तनशील बना रह सकता है. विभाग ने आने वाले समय में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. मौसम के इन तेवरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि खराब मौसम और मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों व कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें और मौसम अपडेट को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें.