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प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Pratapgarh constable case Update: प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल आत्महत्या मामले की जांच में साइबर और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कांस्टेबल राहुल लबाना हिरासत में लिया गया है. जांच में शादी का दबाव, मानसिक प्रताड़ना, वीडियो कॉल विवाद और व्हाट्सएप चैट जैसे अहम तथ्य सामने आए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 14, 2026, 08:39 AM|Updated: Jun 14, 2026, 08:39 AM
प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज
Image Credit: AI Generated

Pratapgarh constable case Update: प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. साइबर जांच, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल राहुल लबाना को हिरासत में लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से महिला कांस्टेबल पर दोस्ती और शादी करने का दबाव बना रहा था, जिससे वह मानसिक तनाव में थी.

28 मई को सरकारी क्वार्टर में मिला था शव

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पुलिस के अनुसार, 28 मई को महिला कांस्टेबल का शव उसके सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटका हुआ मिला था. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने साइबर टीम और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जांच का दायरा बढ़ाया. इसके बाद मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला गया.

शादीशुदा होने के बावजूद बना रहा था दबाव

जांच में सामने आया कि आरोपी कांस्टेबल राहुल लबाना की करीब तीन माह पहले शादी हो चुकी थी. इसके बावजूद वह महिला कांस्टेबल के संपर्क में था और उस पर लगातार दोस्ती व शादी के लिए दबाव बना रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला कांस्टेबल के अन्य लोगों से बातचीत करने पर भी आपत्ति जताता था और लगातार संपर्क बनाए रखने की कोशिश करता था.

मोबाइल, व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल बने अहम साक्ष्य

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया. मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आत्महत्या वाली रात दोनों के बीच वीडियो कॉल पर विवाद हुआ था.

इसके अलावा, घटना वाले दिन आरोपी और महिला कांस्टेबल के एक ही स्थान पर मौजूद होने की पुष्टि भी जांच में हुई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आरोपी की गतिविधियों का मिलान किया है.

मित्र को बताई थी मानसिक परेशानी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि महिला कांस्टेबल ने अपने सहयोगी कांस्टेबल रामराज को भेजे संदेशों में मानसिक तनाव और अवसाद की जानकारी दी थी. उसने बताया था कि वह लगातार दबाव में है और मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रही है.

साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही जांच

पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों, तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ी गई हैं. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के अनुसार, जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं और मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि साइबर टीम, तकनीकी विशेषज्ञों और पुलिस अनुसंधान के समन्वित प्रयासों से आत्महत्या प्रकरण के कई अहम पहलुओं का खुलासा हो सका है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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